Kreis Wesel: Fraktionen wappnen sich für Haushaltsberatungen

Kreis Wesel Das Berliner Haushaltschaos sorgt auch im Kreis Wesel für Verunsicherung. Welche Auswirkungen hat das auf den Kreisetat?

Welche Auswirkungen hat das Chaos im Bundeshaushalt auf die Etats im Kreis Wesel? Und wie kann man dafür sorgen, dass dringend benötigte Bereiche nicht noch mehr in finanzielle Schieflage geraten als ohnehin bereits? Mit diesen Fragen bereiten sich die politischen Kräfte im Kreis auf die Haushaltsberatungen vor, die Anfang kommenden Jahres starten sollen.

Für den Chef der CDU-Fraktion im Kreistag, Frank Berger, ist es keine Frage, ob, sondern wann sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf den Kreishaushalt niederschlägt. „Wenn oben weniger hineinfließt, kommt an der Basis auch weniger an“, beschreibt Berger die Auswirkungen des 60-Milliarden-Euro-Lochs, das durch das Urteil im Bundeshaushalt entstanden ist. Ziel müsse es jetzt sein, Planungssicherheit zu schaffen. Zum einen für die Kommunen, zum anderen für die Wohlfahrtsverbände. So müsse man zusehen, dass die Kreisumlage, die die 13 Städte und Gemeinden zahlen müssen, stabil bei 36,4 Prozent bleibe. Vor allem aber müsse man schauen, „dass in der sozialen Struktur nichts kaputtgeht“.

Trifft die Haushaltskrise den Kreis Wesel? SPD kündigt große Konferenz an

Besonders für die Stabilisierung der Kreisumlage soll die Ausgleichsrücklage des Kreises angezapft werden. Diese ist laut Berger auf 65 Millionen Euro angewachsen, soll aber bis 2027 auf „einen ganz kleinen Millionenbetrag schrumpfen“. Es werde darum gehen, die größten Löcher zu stopfen, sagt der CDU-Fraktionschef, dem vor allem der soziale Bereich Sorgen bereitet. Ähnlich wie seinen Amtskollegen von SPD und Grünen.

Es müsse alles Machbare möglich gemacht werden, um die Sozialsysteme zu stützen, sagt Grünen-Fraktionschef Hubert Kück. So müsse man einen finanziellen Puffer in den freiwilligen Ausgaben zur Stärkung der Wohlfahrtsverbände schaffen, „im Rahmen unserer Möglichkeiten“, so Kück. Alles, so Kück weiter, müsse sich jetzt der Planungssicherheit unterordnen. Auch er sieht dort vor allem eine stabile Kreisumlage als Vehikel, um den 13 Kommunen im Kreis ein Stück weit Verlässlichkeit zu bieten.

Das stellt SPD-Fraktionschef Peter Paic nicht in Abrede, allerdings spricht er sich im Namen der SPD-Fraktion konkret dafür aus, einen Teil der Ausgleichsrücklage umgehend an die Städte und Gemeinden auszuschütten, um die vielfach unter Druck stehenden Haushalte zumindest etwas zu entlasten. Hintergrund ist, dass der Kreis im vergangenen Jahr einen Überschuss von mehr als 18 Millionen Euro erwirtschaftet hat, der wiederum in die Ausgleichsrücklage fließen soll. Der SPD-Antrag über insgesamt zehn Millionen Euro für die Kommunen wird am kommenden Donnerstag erstmals im Kreisausschuss diskutiert. Man müsse den Städten und Gemeinden helfen, „sich selbst zu ertüchtigen“. Viele stünden kurz vor der Haushaltssicherung.

Auch die Personalstruktur auf Kreisebene werde man sich ansehen müssen, so Paic. Im Vorstandsbereich gehe es um Stellenausweitungen, bei denen man sich fragen müsse, „ob diese noch zeitgemäß sind“. Insgesamt spreche man von rund 50 zusätzlichen Stellen, so der SPD-Fraktionschef, ohne konkreter zu werden.

Es gehe jetzt darum, gemeinsam einen Weg zu finden, sagt Peter Paic und kündigt eine Haushaltskonferenz an, zu der die SPD den Kreis, die Bürgermeisterinnen und -meister aller Kommunen sowie sämtliche Vorstände der Kreistagsfraktionen einladen möchte. Voraussichtlich im Januar werde die Konferenz stattfinden.

Man müsse im Gespräch bleiben, sagt auch Frank Berger, der wie Hubert Kück und Peter Paic sicher ist, dass es Möglichkeiten gibt, um den finanziellen GAU in elementaren Bereichen zu verhindern. Dabei komme es aber auch auf Land und Bund an. Vor allem, wenn es um die Finanzierung der Sozialbereiche gehe. „Wir müssen einfach in die Haushaltsberatungen gehen und hoffen, dass sich die Parteien nicht gegenseitig lähmen“, sagt Hubert Kück.

Hoffen auf externe Entlastungen Trotz aller Unwägbarkeiten sieht CDU-Fraktionschef Frank Berger den Kreis Wesel im Vorteil. Da die beitragsfinanzierten Verbände LVR und RVR ihre Haushalte für 2024 bereits in diesem Jahr einbrächten, „haben wir Planungssicherheit, wenn wir im nächsten Jahr in die Haushaltsberatungen einsteigen“. Wie hoch dadurch die finanziellen Spielräume werden, ist allerdings fraglich. Der LVR möchte die Beiträge zwar senken, der RVR plant aber eine Erhöhung. Grünen-Fraktionschef Hubert Kück wirft dem RVR in dieser Hinsicht „Großmannsucht“ vor. Sich mehr Aufgaben zu sichern, um mehr Verwaltungstätigkeiten abrechnen zu können, sei ein „Unding“.

Das Jahr 2024 werde kompliziert, sagt Frank Berger. Alle drei Fraktionschefs sind allerdings weit davon entfernt, in Panik zu verfallen. Was auch daran liegt, dass der Haushalt 2023 laut Berger „relativ planmäßig verläuft und keine Hiobsbotschaften beinhaltet“. Darum sei man sich auch sicher, dass „wir werden helfen können“. In welchem Rahmen, das werden erst die Haushaltsberatungen zeigen.

