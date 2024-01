Kreis Wesel: Freie Wähler gründen Kreisverband

Kreis Wesel Hubert Aiwangers Partei gründet in Moers einen Kreisableger. Die Vorstandsmitglieder haben Erfahrung in der Kommunalpolitik.

In Bayern sind die Freien Wähler (FW) seit 2018 an der Regierung beteiligt. Nun will die Partei in Westdeutschland verstärkt Fuß fassen. Die Landesvereinigung NRW besteht seit 2011. Und seit Dienstagabend gibt es auch im Kreis Wesel einen Ableger der Partei, die im vergangenen Jahr vor allem durch ihren Vorsitzenden Hubert Aiwanger von sich reden machte. In Moers konstituierte sich am 2. Januar der Kreisverband der Freien Wähler und bestimmte seinen Vorstand, der bereits über kommunalpolitische Erfahrung verfügt, wenn auch in anderen Parteien.

Erster Vorsitzender ist Stephan Töpfer, Stefanie Kreitz ist seine Stellvertreterin, Christian Sluiters ist der Dritte im Bunde. Töpfer und Sluiters waren zuvor in der FDP, Sluiters gar als Stadtverbandsvorsitzender in Neukirchen-Vluyn. Stefanie Kreitz war Mitglied der Duisburger CDU. Sie alle beklagen festgefahrene Strukturen in den etablierten Parteien. Es herrsche wenig Ehrgeiz, wenig Eigeninitiative, wenig Bürgernähe.

Sie reklamieren für sich Pragmatismus, den sie in ihrer Politik verankern wollen. Schneller, unbürokratischer und transparenter wolle man sein. Sie wollen es besser machen als die anderen, ein üblicher Sound bei Neugründungen. Vorerst soll es aber darum gehen, genügend Mitstreiter zu finden, Ortsverbände zu gründen und potenzielle Wähler zu überzeugen. Im Vordergrund stehen laut eigener Aussage „die Sorgen und Nöte der bürgerlichen Basis sowie des Klein- und Mittelstandes“.

Freie Wähler in NRW: Zusammenarbeit mit AfD ist ausgeschlossen

Derzeit hat der Kreisverband laut eigener Aussage etwas mehr als ein Dutzend Mitglieder. Das soll sich ändern. Man werde in den Fußgängerzonen Flyer verteilen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, sagt Stephan Töpfer. Eine große Rolle spielen auch die sozialen Netzwerke. „Wir haben eine 50:50-Chance, dass die Leute sagen, das ist gut“, so Töpfer weiter, der es einen Segen nennt, dass die nächsten Kommunalwahlen im kommenden Jahr gemeinsam mit der Bundestagswahl stattfinden sollen. Die Bürgerinnen und Bürger würden schließlich vor allem durch die Bundes- und Landespolitik belastet.

Großes Potenzial sehen die Freien Wähler besonders bei den Landwirten. Diesen müsse Gehör verschafft werden, sagt Christian Sluiters. Wenn die Bauern am 8. Januar protestieren, wollen die Freien Wähler ihre Unterstützung zeigen. Der Ablauf werde noch geklärt, so Stephan Töpfer. Ein starkes Zugpferd sehen sie in Hubert Aiwanger, der schließlich selbst Landwirt sei. Auf seine Einlassungen in Interviews oder Reden, in denen er sich über die Demokratie ausließ oder die Antisemitismus-Vorwürfe im Rahmen der Flugblatt-Affäre gehen sie nicht näher ein. Sie bezeichnen sich als „vollkommen ideologiefrei“ und stellen eines durch Karen Buchholz vom FW-Landesvorstand NRW besonders heraus: Eine Zusammenarbeit mit der AfD sei ausgeschlossen. (pho)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel