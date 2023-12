Kreis Wesel: Carlo Masala zu Gast bei der CDU

Kreis Wesel Der Sicherheitsexperte referierte über die explosive Weltlage und die Folgen für die Gesellschaft. Er zeichnete ein ernüchterndes Bild.

Wie erklärt man eine Weltlage, die zunehmend außer Kontrolle gerät? Am besten holt man sich dazu einen Experten. So wie der CDU-Kreisverband und die CDU-Kreistagsfraktion, die unter dem Titel „Die Welt brennt: Sicherheitspolitik in Deutschland und Europa“ zu ihrer Veranstaltung „CDU trifft“ den bekannten Politikwissenschaftler Carlo Masala eingeladen hatte. Und der Professor für Internationale Politik an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr München habe im „Gusto by Cubes“ in Wesel „ruhig und sachlich ein grandioses, gleichwohl ernüchterndes Erklärstück“ geformt, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung.

„Die Welt brennt – scheint vielen aus den Fugen geraten zu sein. Fragen der Sicherheitspolitik sorgen immer mehr Menschen in Europa, in Deutschland - und im Kreis Wesel? Auch dort lebt man nicht auf einer Insel der Glückseligkeit“, schreibt die CDU weiter. Generell werde die Welt von mehreren Katastrophen erschüttert. „Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Israel und Hamas. Die Entwicklung in den Ländern der Sahelzone, aktuell im Norden Südamerikas und in manchen Regionen Asiens, die hierzulande kaum jemand auf dem Schirm hat. Dazu die ständige, latente Bedrohung Taiwans durch China. „Wurden vor fünf Jahren noch 33 größere Konflikte gezählt, so sind es heute 55.“

Das sei nicht neu, sagte Masala. Anders sei aber, dass heute alle Probleme miteinander verbunden seien. Waren früher Fragen der Innenpolitik und losgelöst davon Fragen der Außenpolitik zu klären, so gebe es diese Trennung längst nicht mehr, so der Sicherheitsexperte. Dies sei eine Folge der Globalisierung mit ihren fragilen Liefer- und Produktionsketten. Masala: „Alles, was irgendwo auf der Welt passiert, hat direkte Auswirkungen auf diese Welt“.

Es gelte also gut vorbereitet zu sein auf das, was sich abzeichnet. Beispielsweise im Ringen Chinas und der USA um wirtschaftliche Dominanz und um militärische Stärke. „Wir müssen alle unsere Strukturen und Prozesse auf Krisenfestigkeit untersuchen“, sagte Masala und nahm laut Pressemitteilung auch die deutsche Wirtschaft in die Pflicht: Man müsse sich dringend vom Glauben verabschieden, dass das Ganze doch nicht so schlimm werde. Es werde schlimm. Deutschland und große Teile Europas seien von einer großen strategischen Naivität und Blindheit betroffen. Das falsche Vertrauen in die Sicherheit der Gasversorgung durch Russland dürfe sich im wirtschaftlichen Verhältnis zu China nicht wiederholen – aber leider verhielten sich große Teile der Industrie dabei heute noch so wie im Umgang mit Russland.

Das Fazit des Abends: Die Gesellschaft müsse resilienter, widerstandsfähiger werden. Aber Widerstandsfähigkeit sei mehr als militärische Verteidigung. So brauche es bessere Medienkompetenz. In baltischen Staaten lernten Kinder ab sechs Jahren, wie man mit Informationen aus dem Netz umgeht. So würden Kampagnen der Boden entzogen, die nur ein Ziel hätten: Mit gezielten Falschinformationen Zweifel zu säen und so die Basis der demokratischen Staatsform zu erschüttern.

