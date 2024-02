Kreis Wesel: Informiert die Polizei weiter über Blitzer?

Kreis Wesel Manche Polizeibehörden stellen die Veröffentlichung der Messstellen ihrer Verkehrsüberwachung ein. Wie die Polizei im Kreis Wesel dabei vorgeht.

Wer dem Instagram-Account der Kreispolizei Wesel folgt, bekommt täglich in einer Story wichtige Informationen angezeigt – aktuelle Meldungen mit Zeugensuchen, das Wohnungseinbruchsradar und jeden Morgen eine Übersicht zu den geplanten Messstellen für Geschwindigkeitskontrollen auf Stadtteilebene. Kürzlich zum Beispiel in Moers-Vennikel sowie in der Stadtmitte von Hamminkeln und Voerde. Doch einige Polizeibehörden stellen solche Veröffentlichungen der Radarkontrollen nun ein. Hintergrund ist eine neue „Fachstrategie Verkehr“ des NRW-Innenministeriums.

„Bis auf weiteres wird die Kreispolizei Wesel an den Veröffentlichungen festhalten, es kann aber sein, dass sich das noch mal ändert“, sagt Polizeipressesprecherin Christiane Dötsch auf Anfrage dieser Redaktion. Sie erläutert: Es gibt zwei Formen der Verkehrsüberwachung, zum einen die ohnehin unangekündigten Kontrollaktionen, wenn Polizeibeamte mit Streifenwagen und Lasermessgerät an einzelnen Stellen kontrollierten, Verkehrsteilnehmern bei zu schneller Geschwindigkeit mit ihrer Polizeikelle das Anhalten signalisieren und sie „herauswinken“.

Polizei im Kreis Wesel: Ziel ist immer die Hauptunfallursachen zu bekämpfen

Zum anderen die technische Verkehrsüberwachung, also kurz um, wenn aufgestellte Blitzer zum Einsatz kommen. Bereits seit einigen Jahren veröffentlicht die Kreispolizei hier vorab Informationen auf Stadtteilebene, so Dötsch. Ohnehin immer mit dem Hinweis, dass darüber hinaus mit weiteren kurzfristigen Kontrollen der Polizei im gesamten Kreisgebiet gerechnet werden muss. Ziel sei es letztlich immer, die Hauptunfallursachen zu bekämpfen, so die Polizeisprecherin. Ob eine Veröffentlichung der Unfallstellen sich auf das Fahrverhalten auswirke, dazu kann die Kreispolizei keine Angaben machen. Aber: „Es werden genügend Verstöße begangenen“, betont sie.

Neben der Polizei „blitzen“ auch die großen Kommunen Wesel, Dinslaken und Moers sowie der Kreis Autofahrerinnen und Autofahrern bei überhöhter Geschwindigkeit. Der Kreis verfügt über 16 fest installierte Messstellen. Besonders viele Verkehrssünder sind in den vergangenen Jahren an der Autobahn A 42 bei Kamp-Lintfort in die Radarfalle getappt. Darüber hinaus setzt der Kreis noch vier semistationäre Anlagen auch bekannt als „BoP“ („Blitzer ohne Personal“), ein. An etwa 400 Standorten stellt der Kreis sie auf, die potenziellen Messstellen sind über die Internetseite der Kreisverwaltung einsehbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel