Prävention Kreis Wesel: Kampf gegen sexualisierte Gewalt in Vereinen

Kreis Wesel Trainerinnen und Trainer im Kreis Wesel wurden über die Prävention sexualisierter Gewalt informiert. Ein drängendes Thema.

Um auf das Thema sexualisierte Gewalt aufmerksam zu machen, hat der Kreissportbund Wesel unter Mitwirkung der Kreispolizeibehörde Wesel, kreisweit Vereine und Institutionen zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Prävention sexualisierter Gewalt in Vereinen und anderen Institutionen“ ins Bühnenhaus Wesel eingeladen. Darauf macht die Kreispolizei in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Erst im vergangenen Jahr habe das Land NRW das Landeskinderschutzgesetz, welches unter anderem von Vereinen und Organisationen die Entwicklung von Schutzkonzepten gegen sexualisierte Gewalt einfordere, verabschiedet, schreibt die Polizei. „Dieses Gesetz stellt Vereine und Organisationen vor neue Herausforderungen und war Grundlage der Veranstaltung, die in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal stattfand.“

Sexualisierte Gewalt im Sport: Darum macht der Landrat darauf aufmerksam

Im Bühnenhaus Wesel sollte Vereinen aus dem ganzen Kreisgebiet die Möglichkeit eröffnet werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und handlungssicher zu werden. Schirmherr Landrat Ingo Brohl begrüßte am Abend rund 250 Trainerinnen, Trainer und Ehrenamtlichen verschiedenster Vereine. Laut Pressemitteilung betonte Brohl, wie wichtig ihm das Thema sei, nicht nur in seiner Funktion als Landrat, sondern auch aus seiner eigenen Erfahrung in der langjährigen Vereinsarbeit.

Ziel der Veranstaltung sei es, Vereinsträger, Trainer und Menschen aus dem Ehrenamt Handlungssicherheit im Umgang mit sexualisierter Gewalt zu geben, Hilfestellung bei der Prüfung beziehungsweise beim Anbringen eigener Schutzkonzepte zu geben und Kooperationsbündnisse zu stärken, so der Landrat.

Zudem überreichte die Vizepräsidentin des Landessportbunds, Mona Küppers, eine Urkunde, womit der Kreissportbund Wesel offiziell in das Qualitätsbündnis des Landesportbundes NRW (LSB) zum Schutz vor sexualisierter und interpersoneller Gewalt aufgenommen wurde. Unter dem Motto „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ führten Kriminaloberkommissarin Sandra Epping der Kreispolizeibehörde Wesel mit Dennis Drepper vom Kreissportbund durch den Abend. Beide legten anhand von Fallbeispielen und einer interaktiven Übung dar, was unter dem Begriff „sexualisierte Gewalt“ zu verstehen ist, wie man sie erkennt und wie im Verdachtsfall zu handeln ist.

Neben der Vorstellung der Qualitätskriterien gingen die beiden Moderatoren auch auf Präventionsprojekte ein und nannten Ansprechpartner. Hier stellten sich verschiedene Fachberatungsstellen, unter anderem gab es Hinweise zur Erstellung von Schutzkonzepten. Im Anschluss an den informativen Abend konnten sich Interessierte im Foyer des Bühnenhauses austauschen und weitere Fragen zum Thema stellen.

