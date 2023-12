Kreis Wesel: Solidarität für Trucker an der Autobahn

Kreis Wesel Mit der Aktion „Nikolaus im Fahrerhaus“ wollen die Aktiven der KAB Fernfahrern eine Freude machen, gegen die Ausbeutung der oft osteuropäischen Trucker protestieren.

Es ist nasskalt am späten Sonntagmorgen – auf den Rastplätzen entlang der Autobahnen im Kreis Wesel stehen die Lkw dicht an dicht. Viele Führerhäuser sind verhängt, die Fahrer schlafen oder haben die ungemütliche Rastplatzwelt ausgesperrt. Dann klopft es an den Lkw: Fiona (17) und Lee (18) stehen auf dem Parkplatz Neufelder Heide in Neukirchen-Vluyn, sie tragen Nikolausmützen, strahlen in verschlafene Augen und verteilen Nikolaustüten. Die Mädchen gehören zur Young Caritas Moers-Xanten, an die Laster nebenan klopfen Ehrenamtliche um Henriette Kniely der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) St. Barbara Meerbeck mit ihren Geschenken. Zeitgleich erleben Fernfahrer an der Raststätte Hünxe eine schöne Überraschung: Hier sind die Aktiven der KAB Wesel St. Antonius mit ihren Geschenktüten unterwegs.

Wir wollen auf die schlechten Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer hinweisen Mechthild Schulz (KAB Wesel)

„Nikolaus im Führerhaus“ heißt die Aktion der KAB im Bistum Münster. Es geht nicht allein darum, Menschen, die zum Teil tausende Kilometer von ihrer Familie entfernt sind, eine Freude zu machen und Danke zu sagen. „Wir wollen auf die schlechten Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer hinweisen“, sagt Mechthild Schulz (KAB Wesel). Die Tüten am Rastplatz Neufelder Heide enthalten einen fair gehandelten Schokonikolaus, Duschgel, Süßes, Salziges, löslichen Kaffee und mehr. In Hünxe gibt es Küchenrolle, Nagelknipser, Block und Kuli, aber auch Süßes und Kaffee. Alle Tüten sind durch Spenden gefüllt worden.

Lee und Fiona bereiteten Fernfahrern in Neukirchen-Vluyn eine Freude. Dieser polnische Trucker fand die Aktion prima. Foto: Susanne Zimmermann / NRZ

Eigentlich hatten sich die Aktiven vorgenommen, mit den Fernfahrern ins Gespräch zu kommen. Sie stammen aus Litauen, der Ukraine, Serbien, Weißrussland, Russland, Rumänien, aber auch aus den Niederlanden und Dänemark. Genug Gesprächsstoff hätte es wohl gegeben, allein: Kaum jemand spricht Englisch oder Deutsch hier. So bleibt es beim überraschten Dankeschön mit Gesten – Daumen hoch oder einem gerührten „God bless you“. Manch einer zückt das Handy, fotografiert die Aktion und sendet das Bild zu den Lieben nach Hause, nur ein junger Mann lehnt das Geschenk genervt ab. „Ein bisschen ist es auch unsere Schuld, dass es diese Arbeitsbedingungen gibt“, sagt André Stockmanns nachdenklich, der Fiona und Lee begleitet. „Alles muss billig sein, das Ergebnis ist Ausbeutung.“

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – auf der gleichen Autobahn

In Hünxe hat sich der geistliche Leiter der KAB des Bistums Münster zu den Ehrenamtlichen gesellt, Diözesanpräses Michael Prinz. Hier gibt es ein paar kurze Gespräche, denn mit Beata und Waldemar Kokott sind zwei Aktive dabei, die Polnisch und ein wenig Russisch beherrschen. Die KAB fordert tiefgreifende Reformen gegen die Ausbeutung von Lkw-Fahrern und inzwischen auch einigen Fahrerinnen auf europäischer Ebene. Und gemeinsam mit den Gewerkschaften wollen sie den Grundsatz durchsetzen „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – auf der gleichen Autobahn“. Davon können viele aktuell nur träumen. Die meisten Zugmaschinen auf beiden Rastplätzen haben osteuropäische Kennzeichen. „Die Fahrer sind dort bei Speditionen angestellt, zu Lohn und Arbeitsbedingungen dieser Länder“, so die KAB. Das bedeute Monatslöhne von 500 bis 800 Euro. Helfer Robert Klyk aus Wesel hat festgestellt, „immer mehr Lkw mit polnischen Kennzeichen werden von Rumänen gefahren, wahrscheinlich sind sie noch billiger.“ Es ist ein ungerechtes System.

Eine junge serbische Truckerin fährt der Armut davon

Anders als viele ihrer Kollegen spricht Katarina aus Serbien englisch. Die 25-Jährige fährt einen pinkfarbenen Truck. Und anders als die Männer auf dem Platz ist sie selbstständig und seit drei Jahren auf der Straße unterwegs mit dem Lkw, auf dem „Pink truck Lady“ zu lesen ist. Sie sei in armen Verhältnissen in Serbien groß geworden, erzählt sie bereitwillig. „Ich fing an zu fahren, das liegt mir im Blut und man verdient gutes Geld.“ Aktuell ist sie nach Arnheim unterwegs, dann geht es nach Dormagen zum Abladen und weiter nach Linz. Ihre jüngsten Stationen waren Italien und Frankreich. Sie fährt auf eigene Rechnung – eine große Ausnahme an diesem trüben Sonntagmorgen auf dem Rastplatz Hünxe. In Neukirchen-Vluyn und hier ist die Aktion schneller beendet als gedacht, die Windschutzscheiben sind wieder verhängt, es kehrt Ruhe ein. In einem leeren Anhänger beginnen drei Trucker, ihr Mittagessen zu bereiten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel