Kreis Wesel: Termine für die Fischerprüfung im Frühjahr 2024

Kreis Wesel Wer gerne angeln und seinen Angelschein machen möchte, kann sich nun für die Fischerprüfung anmelden. Das sind die Termine für den Kreis Wesel.

Das Angeln im Kreis boomt. Gerade jüngere Menschen machen es immer häufiger zu ihrem Hobby. Doch Angeln ohne Angelschein ist verboten. Daher müssen angehende Angelsportler eine sogenannte Fischerprüfung absolvieren, um einen Angelschein beantragen zu können. Der Kreis Wesel bietet im kommenden Frühjahr mehrere Termine an.

Wann sind die Termine zur Fischerprüfung im Kreis Wesel?

Der erste Termin ist am Montag, 18. März. Weiter geht es am 9., 11. und 16. April. Einen weiteren Termin gibt es noch am 7. Mai. Die Fischerprüfung wird an den genannten Tagen um 16 Uhr im Kreishaus Wesel, Reeser Landstr. 31, Raum 008, durchgeführt. Diesbezügliche Anträge auf Zulassung zur Fischerprüfung müssen spätestens vier Wochen vor Prüfungsbeginn bei der unteren Fischereibehörde eingereicht werden.

Entsprechende Antragsformulare sind im Kreishaus Wesel, Zimmer 543, sowie im Dienstleistungszentrum in Moers, Mühlenstr. 15, erhältlich. Des Weiteren können die Formulare auch über das Internet unter www.kreis-wesel.de bezogen werden. Die für die Teilnahme an der Fischerprüfung zu entrichtende Gebühr beträgt derzeit 50 Euro und wird durch einen besonderen Bescheid festgesetzt.

Was ist Inhalt der Fischerprüfung in NRW?

Je nach Bundesland gibt es Unterschiede. In NRW besteht die Prüfung aus einer schriftlichem Multiple-Choice Prüfungsteil sowie aus einem Praxisteil. Die Theorie-Fragen beziehen sich unter anderem auf Gewässerkunde, Natur- und Tierschutz sowie Gerätekunde. Für den Theorieteil hat jeder Prüfling 60 Minuten Zeit. Im Praxisteil müssen zum Beispiel Fische anhand von Fischbildern erkannt werden, der Prüfling soll außerdem eine Angelmontage zusammenbauen.

