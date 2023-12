Kreis Wesel: Wetterexperten warnen vor heftigen Sturmböen

Kreis Wesel Der Donnerstagmorgen begann nass und windig, ein schwacher Vorgeschmack darauf, was noch folgt. Mit diesen Wind-Geschwindigkeiten ist zu rechnen.

Regen, Kälte und jetzt auch noch Wind. Diverse Wetterexperten warnen vor Sturmböen. Laut Deutschem Wetter Dienst (DWD) werden im Kreis Wesel Geschwindigkeiten bis zu 85 Stundenkilometer erwartet. Aufgrund der vergangenen verregneten Tage seien die Böden aufgeweicht. Daher warnt der niederrheinische Wetterexperte Hubert Reyers vor umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Ästen.

„Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf sehr milde elf Grad an“, so Reyers auf seiner Seite „Wetter am Niederrhein“. In der kommenden Nacht lasse der Wind nur etwas nach, der Nieselregen soll immer seltener werden. Die Temperatur sinke auf bis zu fünf Grad ab, passend zum offiziellen astronomischen Winteranfang am Freitag. Mit weißen Weihnachten ist am Niederrhein jedoch nicht zu rechnen. Laut Reyers stehe die Sonne am Freitag auf dem südlichen Wendekreis im Zenit. Ein Hoffnungsschimmer: Die Tage werden danach langsam wieder länger.

Wegen der Unwetterwarnungen bleiben einige Moerser Weihnachtsmärkte geschlossen.

