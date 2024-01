Kreis Weseler Schulen sammeln wieder Elektroschrott

Kreis Wesel Im Rahmen des Wettbewerbs „E-Waste Race“ setzen sich Schüler im Kreis aktiv mit dem Thema Recycling auseinander. So sieht das Projekt aus.

Alte Handys, DVD-Player, Wecker und mehr: In einer vierwöchigen Sammelaktion sammeln Schüler im Rahmen des Wettbewerbs „E-Waste Race“ wieder Elektroschrott in ihrer Nachbarschaft und setzen sich dabei aktiv mit Recycling und den damit verbundenen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auseinander. Zehn Schulen beteiligen sich an dem Projekt, das im Kreis Wesel in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal startet, wie die koordinierende Initiative „Das macht Schule“ mitteilt. Der Startschuss fiel am Dienstag, 30. Januar, in der Gesamtschule Niederberg in Neukirchen-Vluyn.

Jährlich fallen allein in Deutschland 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott an

Laut der Initiative fallen jährlich allein in Deutschland 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Darin sind wertvolle Rohstoffe enthalten, wovon weniger als die Hälfte ordnungsgemäß entsorgt werde. „Das E-Waste Race ist ein Win-Win Projekt: Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über den Wert von Rohstoffen und Recycling. Gleichzeitig helfen sie den Bürgerinnen und Bürgern dabei, ihre Kleingeräte korrekt zu entsorgen und vermitteln ihnen auch den Wert von Recycling“, wird Ingo Brohl, Landrat des Kreises Wesel, in dner Mitteilung zitiert.

An dem E-Waste Race nehmen die nachfolgenden Schulen aus dem Kreis Wesel teil: Andreas-Vesalius-Gymnasium Wesel, Gesamtschule Hünxe, Gesamtschule Niederberg Neukirchen-Vluyn, Grafschafter Gymnasium Moers, Gustav-Heinemann-Gymnasium Dinslaken, Gymnasium in den Filder Benden Moers, Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers, Sekundarschule Alpen, Städtisches Stiftsgymnasium Xanten, Waldschule Hünxe. Zu gewinnen gibt es einen Schulausflug, heißt es von „Das macht Schule“.

Müllvermeidung, Mülltrennung und Klimawandel sind wichtige Themen

Das Projekt E-Waste Race wird unter der Schirmherrschaft des Kreis Weseler Landrates durchgeführt. Die Heinz Trox-Stiftung unterstützt das Vorhaben finanziell. Entsorgungspartner ist die Kreis Weseler Abfallgesellschaft, die das Projekt zusammen mit der Stadt Dinslaken, dem ASG sowie den Firmen Drekopf und Schönmackers Umweltdienste umsetzt. „Wir freuen uns, das Projekt E-Waste Race im Kreis Wesel zu unterstützen und einen Beitrag zu einem nachhaltigen Schulprojekt zu leisten“, sagt Magali Wefers von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft. „Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Umweltbildung wissen wir, wie wichtig und vielseitig die Themen Müllvermeidung, Mülltrennung und Klimawandel sind. Wir wünschen allen Schulen viel Erfolg und Spaß“, so Wefers.

Die Ergebnisse lassen sich auf der Internetseite zum E-Waste-Race einsehen. Wer passenden Elektroschrott abzugeben hat, kann das dort auch angeben: https://ewasterace.de/

