Kreishaus Wesel: Aktion „Weihnachts-Wunsch“ ist gestartet

Kreis Wesel Im Kreishaus Wesel können Besucherinnen und Besucher Weihnachtswünsche zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohner des Lühlerheims erfüllen.

Der Kreis Wesel lädt auch in diesem Jahr Besucherinnen und Besucher des Kreishauses dazu ein, sich an der Aktion „Weihnachts-Wunsch“ zu beteiligen. Das geht aus einer Mitteilung der Verwaltung hervor. Wer möchte, kann einen Wunschzettel vom Weihnachtsbaum im Foyer nehmen und einen Wunsch erfüllen. Die Aktion findet zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohner des Lühlerheims in Schermbeck statt, das ganzheitliche Wohn-, Lebens- und Eingliederungshilfe leistet.

Weihnachtsaktion im Kreishaus: So kann man mitmachen

„Menschen mit besonderen sozialen Herausforderungen werden leider häufig übersehen. Mit dieser kleinen Geste können wir den Bewohnern des Lühlerheims nicht nur eine Freude machen, sondern ihnen zeigen, du wirst gesehen, du bist uns wichtig. Damit stärken wir das gesellschaftliche Miteinander und kommen der Kernidee von Weihnachten, in jedem Menschen das Abbild Gottes zu sehen und damit zur Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe verpflichtet zu sein, ganz nahe“, so Landrat Ingo Brohl.

Wer sich mit einer Geldspende beteiligen möchte, kann sich an den Kreis Wesel wenden, um die Kontodaten zu erhalten. Nähere Informationen dazu gibt es im Kreishaus beim Referenten des Landrats sowie auf der Internetseite der Kreisverwaltung.

