Verkehr Kreisverkehrswacht Wesel bietet Basis-Trainings für Biker an

Kreis Wesel Das Motorradfahren wird trotz hoher Risiken immer beliebter. Für ein besseres Gefahrenbewusstsein werden für Interessierte Schulungen angeboten.

Motorradfahren ist eine hochkomplexe Fortbewegungsart, die am Niederrhein immer mehr Anhänger findet. Von „Bikern“ wird dabei fahrerisch viel verlangt. Problematisch ist unter anderem die eigene Selbstüberschätzung, die fehlende „Knautschzone“ und andere Verkehrsteilnehmer, die sich im Frühjahr erst wieder an die Motorradfahrer gewöhnen müssen. Für alle interessierten Biker bietet die Kreis-Verkehrswacht Wesel unter Beteiligung der Kreispolizei Wesel und der Weseler Feuerwehr insgesamt sechs Basis-Trainings an.

„Wir möchten Bikern zu Beginn der neuen Saison die Gewöhnung ans Zweirad erleichtern und Tipps für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr geben“, heißt es. In einer theoretischen Unterweisung geht es um Fahrverhalten, Fahrphysik, besondere Risiken, sichere Bekleidung und Schutzausstattung. Im praktischen Teil werden Fahr- und Geschicklichkeitsübungen zum sicheren Handling der Maschinen durchgeführt, wie beispielsweise Bremsausweichübungen, Slalom und Kreise. Darüber hinaus erklären Rettungssanitäter das richtige Verhalten in Erster Hilfe bei Motorradfahrern, falls es zu einem Unfall gekommen ist.

Termine und Zeiten

Die Schulungen beginnen im März (16. und 17.) und im April (6., 7., 13. und 14.) jeweils um 9.30 Uhr und dauern bis 13.30 Uhr. Trainiert wird auf dem Exerzierplatz der Schillkaserne Wesel, Bocholter Straße 6. Die Anmeldung ist ausschließlich telefonisch möglich bei der Kreis-Verkehrswacht-Wesel unter 0281 - 475 79 111. Mitmachen kostet 40 Euro.

Weitere Infos zum Ablauf finden Interessierte auf der Homepage www.kreis-verkehrswacht-wesel.de/service/sicherheitstraining

