Kulturkarte NRW zeigt, was der Kreis Wesel zu bieten hat

Kreis Wesel Interaktives Angebot von IT NRW ermöglicht einen Überblick über die Kultureinrichtungen des Kreises Wesel und seiner Kommunen sowie des Landes.

Kulturelle Einrichtungen in der Region und darüber hinaus – wer kennt sie schon alle? Neugierige finden jetzt Unterstützung vom Landesbetrieb Information und Technik (IT NRW). Eine neue interaktive Kulturkarte NRW zeigt, wo es Kinos, Museen, Theater, aber auch Büchereien und Weiterbildungseinrichtungen, Musik- und Volkshochschulen etwa, gibt. Die Kulturkarte steht ab sofort zum Abruf bereit.

Auf Basis von Daten verschiedener Institutionen werden die verschiedenen kulturellen Einrichtungen geografisch dargestellt. Wer die Karte nutzt, erhält verschiedene Angebote: Sie bietet einen Überblick über die Kulturlandschaft, im eigenen Kreis, bei Nachbarn oder in ganz NRW. Möchte jemand eine Stadt oder Gemeinde besuchen, ist es möglich, sich über die Suchfunktion anzuschauen, was der Ort im kreativen Bereich so zu bieten hat.

Datenpunkte liefern zusätzliche Informationen

Die Einrichtungen sind mit sogenannten Datenpunkten markiert, wer sie anklickt, erhält weitere Angaben, beispielsweise die genaue Adresse. Interessierte, die nach speziellen Kriterien Ausschau halten, können einzelne Kultursparten filtern, um die gewünschte Information zu erhalten.

Wie zu erwarten, sind die meisten Kultureinrichtungen in städtischen Bereichen angesiedelt, doch die Karte zeigt auch, dass der eher ländlich geprägte Kreis Wesel einiges zu bieten hat, beispielsweise Regional- und Heimatmuseen, Theater und zahlreiche Bibliotheken.

Nicht nur für Touristen mag die Karte die ein- oder andere Überraschung bereithalten. Beispielsweise, dass beschauliche Gemeinden wie Sonsbeck so etwas wie die Gommansche Mühle mit ihren Ausstellungen zu bieten haben und mit dem Traktorenmuseum-Pauenhof die nach eigenen Angaben größte Ausstellung von Treckern und landwirtschaftlichen Geräten Deutschlands. Oder Hünxe mit seinem Pankok Museum Haus Esselt oder Wesel Bislich mit seinem Deichdorfmuseum. Die bekannteren Bühnen sind mit dem Landestheater Burghofbühne Dinslaken, dem Bühnenhaus in Wesel und dem Schlosstheater Moers in den Städten angesiedelt, auch sie sind in der Karte zu finden.

Die Kulturkarte NRW soll künftig mehr Informationen liefern

Doch die Kulturkarte NRW ist noch nicht fertig, sie soll weiter ausgebaut werden. Laut Landesbetrieb IT NRW soll sie um weitere Kulturstandorte ergänzt werden, außerdem einen Überblick über die Erreichbarkeit der verschiedenen Einrichtungen bieten.

Die Grundlage der Kulturkarte bilden Daten des Landesarchivs NRW, des Deutschen Bühnenvereins, des Landesverbands der Volkshochschulen von NRW, des Verbands deutscher Musikschulen, des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE), des Arbeitskreises Arbeit und Leben, der Filmförderungsanstalt FFA, des Instituts für Museumsforschung und des Hochschulbibliothekszentrums des Landes NRW (hbz).

