Landfrauen im Kreis Wesel haben 2024 einiges vor

Kreis Wesel Kreatives, Entspannung und Reisen: Der Rheinische Landfrauenverband Kreis Wesel stellt seine Aktivitäten für 2024 vor

Für das kommende Jahr hat sich der Rheinische Landfrauenverband Kreis Wesel einiges vorgenommen. Gleich im Januar starten die Landfrauen mit einer Online-Hygieneschulung: Auf Festen und sonstigen Veranstaltungen sind die Kuchentheken der Landfrauen so beliebt, dass manche sie gar privat „buchen“ wollen, doch ein Cateringverein wollen sie nicht sein. Für ihre ehrenamtlichen kulinarischen Einsätze unterziehen sie sich einer Hygieneschulung für die sichere Abgabe von Lebensmitteln auf Festen und Märkten, die Teilnahme können sie dann nachweisen.

Kreativität steht bei den Landfrauen hoch im Kurs, so können sie sich in einem Seminar mit der Grafikdesign-Anwendung Canva vertraut machen. Eine Auszeit vom stressigen Alltag bietet ein Achtsamkeitsseminar in der Wasserburg Rindern im September. Zudem gibt der Rheinische Landfrauenverband Kreis Wesel seinen Mitgliedern die Gelegenheit, eine Woche Urlaub auf Madeira zu machen.

Junge Landfrauen planen ihre Jahresaktivitäten

Auch die Jungen Landfrauen Niederrhein haben sich für 2024 einiges vorgenommen, sie sind Teil der Ortsverbände. Kochen, Workout, Kreativseminare, eine Schnapsprobe und ein Mittsommerfest stehen bei ihnen im kommenden Jahr an.

Neben dem Programm des Kreisverbandes, er ist mit rund 4000 Mitgliedern der größte im Rheinland, bieten die 24 Ortsverbände der Landfrauen diverse eigene Aktivitäten an. Nur ein Drittel der Mitglieder haben tatsächlich mit der Landwirtschaft zu tun, die Verbände sind für alle Frauen offen. Weitere Infos gibt es unter hwww.rheinische-landfrauen.de.

