Lippe-Hochwasser: Zugstrecke Dinslaken-Wesel gesperrt

Dinslaken/Voerde/Wesel Das Hochwasser hat nun auch Folgen für den Bahnverkehr zwischen Dinslaken, Voerde und Wesel. An der Lippebrücke ist ein Gleis unterspült worden.

Unwetterschäden beeinträchtigen seit Mittwochmittag den Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Dinslaken, Voerde und Wesel. Nach Auskunft der Deutschen Bahn hat ein unterspültes Gleis an der Lippebrücke in Wesel für Einschränkungen gesorgt. Die Strecke konnte in diesem Abschnitt zunächst gar nicht mehr befahren werden. „Seit 16 Uhr ist ein Gleis wieder für Züge freigegeben, es muss aber noch mit Verspätungen gerechnet werden“, so eine Bahnsprecherin auf Anfrage der Redaktion.

Die Züge der Linien RE19 und RE49 können demnach in beiden Richtungen mittlerweile wieder über den eingleisigen Abschnitt fahren. Der RE5 beendete seine Fahrten zunächst noch in Dinslaken, es sollte ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. „Die Techniker arbeiten vor Ort mit Hochdruck an der Lösung des Problems“, so die Bahnsprecherin. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die teilweise Sperrung bis etwa 21 Uhr am Mittwochabend andauern wird. Aktuelle Informationen finden Fahrgäste unter www.zuginfo.nrw.

