Kreis Wesel Laut einer Studie des Statistischen Bundesamts gibt es immer noch weniger Frauen als Männer im Handwerk. So sieht‘s im Kreis Wesel aus.

Frauen sind in Handwerksberufen weiterhin stark unterrepräsentiert. Das belegen die neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes. Im Kreis Wesel sieht das nicht anders aus. Die Kreishandwerkerschaft bestätigt die neuesten Zahlen. Geschäftsführer Holger Benninghoff nennt einige mögliche Gründe dafür.

So gering ist der Frauenanteil in Handwerksberufen

„Zu wenige wechseln ins Handwerk“, so Benninghoff. Natürlich seien die Zahlen höher als noch vor 50 Jahren, jedoch sei aktuell kein Anstieg spürbar. Akademische Berufe blieben weiterhin beliebter als eine Handwerkslehre. Das bestätigt auch das Statistische Bundesamt: „Männer dominieren Handwerk und Industrie“, heißt es auf der Internetseite. Deutschlandweit liegt der Frauenanteil in akademischen Berufen bei 49,5 Prozent (2022). In Handwerks- und vergleichbaren Berufen ist der Anteil bei 10,8 Prozent.

„Zum 30. Juni 2023 waren im Kreis Wesel 1919 Frauen in Handwerksberufen sozialversicherungspflichtig beschäftigt“, vermeldet die Bundesagentur für Arbeit. Das entspreche einem Anteil von 12,4 Prozent, so die Agentur. „Das ist sehr schade“, findet Benninghoff. Als mögliche Gründe sieht der Volljurist zum einen den gesellschaftlichen Druck. Denn es sei gesellschaftlich angesehener zu studieren, als eine Lehre zu machen. Ebenso könne der Verdienst ein Grund sein, warum sich viele für das Studium entscheiden. „Das ist vielen nicht bekannt, dass auch ein Handwerker viel verdient“, so Benninghoff.

Handwerkermangel im Kreis Wesel: „Wir warten immer länger auf Handwerker“

Laut Bundesagentur für Arbeit kann beispielsweise ein ausgelernter Tischler in NRW ein Bruttogehalt von 3000 Euro monatlich erreichen. Doch: „Die wollen alle studieren“, sagt Benninghoff, der ebenfalls gelernte Tischler. „Über einen akademischen Berufsabschluss verfügten (im Juni 2023) insgesamt 8217 der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen. Das ist ein Anteil von 50,1 Prozent“, lauten die aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur. Gerade für die Wirtschaft sei es fatal, wenn die Mehrheit studieren gehe. „Wir warten immer länger auf Handwerker“, so der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Die Auftragslage sei weiterhin hoch, während sich die Arbeit auf immer weniger Handwerker verteile.

Ein weiterer Grund, den der Geschäftsführer nennt: „Man greift zu dem, was man kennt.“ In vor allem jungen Jahren seien die angehenden Auszubildenden mit der riesigen Auswahl an Berufen überfordert und orientieren sich daher eher am eigenen Umfeld. Was machen die eigenen Eltern, Freunde und Bekannten? „Nur 27 Prozent der Grundschülerinnen und -schüler aus einem Nichtakademikerhaushalt beginnen später ein Studium. Bei Akademikerkindern sind es 79 Prozent“, geht aus dem Hochschul-Bildungs-Report 2020, Abschlussbericht 2022 hervor.

Zu wenige Azubis in Handwerksberufen: Was die Kreishandwerkerschaft Wesel vorschlägt

Damit das anders wird, müsse den angehenden Auszubildenden die Handwerksberufe schmackhaft gemacht werden, sagt Benninghoff. Diese Aufgabe sollten jedoch nicht deutlich ältere Menschen übernehmen, denn aus eigener Erfahrung hörten Teenager ungern auf Erwachsene, sagt er lachend. „Junge Leute gehen zu jungen Leuten“, lautet dabei die Devise. Wenn Auszubildende für ihren Beruf werben, sei das authentischer und erfolgversprechender.

Nichtsdestotrotz kann die Suche nach dem perfekten Beruf für einen selbst sehr stressig sein. Benninghoff sieht die Suche als einen Prozess an, der sich ständig verändert. „Kinder sollen das machen, wozu sie Lust haben“, sagt er und beschreibt folgenden Fall von John Lennon: Der Lehrer habe den damaligen Musiker gefragt, was er werden wolle, wenn er groß werde. Lennon antwortete: „Glücklich.“ Sein Lehrer habe ihm daraufhin entgegnet, er habe die Frage nicht verstanden. Woraufhin Lennon seinem Lehrer antwortete, dass dieser das Leben nicht verstanden hätte.

