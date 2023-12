Mehr Bedarf: Was Kreis Weseler Erziehungsberater berichten

Kreis Wesel Der Kreis Wesel hat an mehreren Standorten im Kreisgebiet Anlaufstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche, die Hilfe benötigen. Was sie leisten.

Familiäre Krisen, Schul- und Lernprobleme, emotionale Schwierigkeiten und psychische Auffälligkeiten, das sind laut Christian Weißenbruch, Fachdienstleiter der Erziehungsberatung, typische Anlässe für eine Beratung. Der Bedarf von Eltern, Kindern und Jugendlichen steigt, wie auch Landrat Ingo Brohl bei der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten deutlich macht. „Die Erziehungsberatungsstellen im Kreis Wesel spielen eine wichtige Rolle zur Unterstützung“ – und das niederschwellig, kostenfrei und bei Bedarf anonym.

Wegen Mängeln am alten Standort in Kamp-Lintfort musste ein neuer her, dieser bietet nun etwa doppelt so viel Platz wie zuvor. Am Ende des Flurs liegt ein Gruppenraum etwa für Kurse, die sich an Eltern von Pubertierenden richten oder an Kinder und Jugendliche, die unter Trennung und Scheidung leiden. Daneben befindet sich ein Raum mit Spielsachen, hier stehen beispielsweise Kaufladen und Puppenhaus bereit, angesprochen sind damit jüngere Kinder.

Experten berichten: Schulverweigerung ist aktuell ein Thema

Hier bieten die sechs Fachkräfte aus den Bereichen Psychologie, Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Psychotherapie ihre Hilfe an. Kinder und Jugendliche müssten lange auf einen Therapieplatz warten, teilweise über ein Jahr, weist Andrea Trojansky auf ein großes Problem hin. „Im Grunde leisten wir Feuerwehrarbeit.“

Die neuen Räumlichkeiten der Beratungsstelle in Kamp-Lintfort, Kamperdickstraße 10-12. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Ebenfalls ein Thema: Schulverweigerung. Ein mitunter schleichender Prozess, bei dem es keine Zeit zu verlieren gilt. Und sogar jüngere Kinder sind betroffen, „schon ab dem Grundschulalter“, so Christian Weißenbruch. Ein Problem, das die Pandemie möglicherweise verschärft hat: Der ein oder andere habe gemerkt, dass es auch ohne Schule geht, vermutet Ulrike Trick, Vorsitzende im Ausschuss für Kinder und Jugendhilfe. Das hat Folgen: Die Lesefähigkeit sei schlechter geworden, so Weißenbruch.

Auch die klassische Erziehungsberatung nehme viel Raum ein, erzählt Andrea Trojansky. Viele Eltern seien schlicht unsicher, „sie glauben, perfekt sein zu müssen“, nennt sie den Druck, der etwa über soziale Medien entstehe. „Früher wurden Fragen noch vermehrt in den Familien geklärt, das wurde über Generationen weitergegeben“, sagt Barbara Krebs-Markus.

Weitere Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern im Kreis Wesel

Der Landrat hebt hervor, dass die Beratungsstelle seit Jahren im Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt mitwirke und Mitglied im Netzwerk Kinderschutz ist. Brohl sieht, dass das Thema mehr Beachtung in der Öffentlichkeit findet, „das Hellfeld wird größer“.

Die Kamp-Lintfort Beratungsstelle ist an der Kamperdickstraße 10-12 zu finden. Darüber hinaus hat der Kreis weitere Standorte: in Dinslaken an der Hans-Böckler-Straße 9, in Moers an der Mühlenstraße 9-11, in Xanten an der Sonsbecker Straße 27. Es besteht zudem eine Kooperation mit dem Caritasverband für die Standorte Rheinberg und Wesel. Informationen zum Angebot gibt es auch auf der Internetseite des Kreises.

