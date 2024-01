Mobilfunk Kreis Wesel: Neuer Standort und 5G-Erweiterung

Kreis Wesel Autobahn und Bahnstrecke: Die Telekom hat mitgeteilt, wo sie Standorte für die Mobilfunkversorgung im Kreis Wesel neu gebaut und erweitert hat.

Die Telekom will die Mobilfunkversorgung im Kreis Wesel weiter verbessern und hat dazu laut eigenen Angaben in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu gebaut und fünf mit 5G erweitert. „Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Kreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: Dinslaken (2) und Wesel (4). Sie sollen der Versorgung entlang der Autobahnen A40, A42, A57 und A59 sowie der Versorgung entlang der Bahnstrecken Duisburg-Emmerich und Nordrhein-Westfalen-West dienen, heißt es weiter. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr“, so Unternehmenssprecher Maik Exner.

Die Telekom betreibe im Kreis Wesel jetzt 179 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 33 Standorte hinzukommen. Zusätzlich seien an 77 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant, teilt das Unternehmen mit.

