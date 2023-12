Viele Bäckereien haben in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn an den Feiertagen geschlossen (Symbolbild).

Service Moers und Umland: So öffnen die Bäckereien an den Feiertagen

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn Frische Brötchen an den Feiertagen: Wie die Bäckereien in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn an Weihnachten und Silvester geöffnet haben.

Ob Baguette oder Brötchen: Wer an den Feiertagen frisches Gebäck genießen will, der sollte am besten an Heiligabend losziehen. Hier haben die meisten Bäckereien in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn geöffnet. Wann genau die Bäckereien öffnen – und wann sie geschlossen bleiben, das zeigt unsere Übersicht. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Frische Brötchen an Weihnachten: So haben die Bäckereien in Moers geöffnet

Alle vier Bolten-Filialen in Moers haben an Heiligabend und Silvester geöffnet. Am 24. Dezember sind die Bäckereien bis 13 Uhr auf, am 31. Dezember bis 14 Uhr. Bei der Bäckerei Büsch öffnen nur die Sonntagsfilialen: Die Büsch-Bäckereien am Edekaplatz, an der Römerstraße, Kurt-Schumacher-Allee, Markt, Nieperstraße und Homberger Straße öffnen an Heiligabend und Silvester bis 12 Uhr. Die Filiale im Edeka Müser sowie am Länglingsweg haben bis 11.30 Uhr geöffnet. Die Büsch-Bäckerei Am Schürmannsgraben bleibt geschlossen.

Auch bei Hoenen machen nur die Sonntagsfilialen an den Feiertagen auf, das sind in Moers die Filialen an der Uerdingerstraße 138, Hombergerstraße, Bahnhofsstraße, Hülsdonkerstraße und Blücherstraße. Hier können Sie von 8 bis 12 Uhr Brötchen kaufen. Einige Filialen machen schon um 7.30 Uhr auf. Die Hoenen-Filiale Uerdingerstraße 41 bleibt geschlossen. Die Bäckerei Middelberg und Martinek hat an Heiligabend und Silvester von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Schollin an der Kampstraße hat am 24. und 31. Dezember bis 12 Uhr geöffnet, Döbbe an der Hombergerstraße bis jeweils 13 Uhr. Die Bäckerei Friesen Bernd Am Jungbornpark hat am 24. Dezember von 7 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr auf. Auch die beiden Filialen der Landbäckerei Baerler Mühle haben geöffnet, die Filiale an der Homberger Straße von 8 bis 13 Uhr, die an der Bismarckstraße schon ab 7 Uhr. Die Kamps-Filialen, Malzers Backstube und die Bäckerei Stevens Heinrich bleiben zu. Auch der Biobäcker Schomaker an der Hülsdonkerstraße hat geschlossen, genauso wie Horsthemke an der Steinstraße. Berns an der Niederrheinallee öffnet am 24. und 31. Dezember bis 12 Uhr, am zweiten Weihnachtstag bis 11 Uhr.

Backwerk hat eine einheitliche Regelung für alle Filialen: Sie bleiben an den Feiertagen geschlossen. So also auch die beiden Backwerk-Filialen in Moers.

Bäckereien in Neukirchen-Vluyn

Die Bäckerei Büsch an der Mozartstraße hat an Heiligabend und Silvester von 7.30 bis 12 Uhr auf. Die Filiale an der Niederrheinalle öffnet bis 11 Uhr. Die beiden Hoenen-Bäckereien öffnen an diesen Tagen bis 12 Uhr. In der Bäckerei Sonderkamp können Sie von 8 bis 13 Uhr Brötchen kaufen. Benter hat am 24. und 31. Dezember von 7 bis 12 Uhr auf. Schomaker öffnet an Heiligabend und Silvester von 8 bis 12, ist aber auch am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, den ganzen Tag geöffnet, und zwar von 8 bis 18 Uhr. Die beiden Nöthen-Bäckereien bleiben derweil geschlossen.

Einschränkungen an den Feiertagen Die beiden Weihnachtsfeiertage gehören zu den gesetzlichen Feiertagen. Bäckereien dürfen an Sonn- und Feiertagen öffnen, es gibt aber Einschränkungen. Genauso auch an Neujahr, am ersten Januar. Das regelt das Ladenöffnungsgesetz NRW. Ausnahmen gibt es etwa für Tankstellen oder Cafés. Viele Bäckereien bitten um Vorbestellungen und machen darauf aufmerksam, dass kein Brot, sondern nur Brötchen und Baguette im Angebot sind. Da der 24. und 31. Dezember jeweils auf einen Sonntag fallen, haben in vielen Fällen auch nur die Sonntagsfilialen zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Frische Brötchen in Kamp-Lintfort: Ein Bäcker hat alle Weihnachtstage geöffnet

Die Bäckerei Bolten in Kamp-Lintfort hat am 24. Dezember von 8 bis 13 Uhr auf, am 31. Dezember bis 14 Uhr.

Die Büsch-Sonntagsfilialen haben bis 12 Uhr geöffnet, das sind die Bäckereien an der Bürgermeister-Schmelzing-Straße, an der Moerser Straße 305 und am Krummensteg. Die Filialen öffnen um 7, die am Krummensteg um 6 Uhr. Die drei übrigen Filialen, Moerser Straße 221, Kruppstraße und Parkstraße haben zu.

Die zwei Hoenen-Bäckereien haben Heiligabend und Silvester bis 12 Uhr geöffnet. Die insgesamt drei Holland-Bäckereien verkaufen ihre Brötchen an den beiden Tagen von 6 bis 12 Uhr. Schollin hat Heiligabend und Silvester bis 14 Uhr geöffnet.

Bäckerei Berns an der Friedrich-Heine-Allee öffnet an allen kommenden Feiertagen: Hier erhalten Sie am 24. Dezember Brötchen bis 14 Uhr, an den beiden Weihnachtstagen bis 17 Uhr. An Silvester öffnet die Bäckerei bis 16 Uhr und am 1. Januar bis 18 Uhr.

Hinweis zu den Öffnungszeiten: Die Angaben stammen von den Bäckereien selbst, sie wurden durch Recherche ermittelt – entweder über Telefonanfrage, Aushänge an den Standorten oder über Informationen auf der Internetseite, einzelne Bäckereien waren nicht zu erreichen. Die Angaben sind ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit

