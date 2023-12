Neuer Seeadler wirbt um das Weibchen auf der Bislicher Insel

Kreis Wesel Balzflüge sind dieser Tage im Naturschutzgebiet zu sehen, außerdem bauen die Seeadler an ihrem Horst. Die Werbung um das Weibchen dauert lange.

Bei dem Seeadlerpaar auf der Bislicher Insel ist derzeit einiges los: Das neue Männchen, ein Niederländer, und das Weibchen sind romantisch gestimmt. „Offenbar beginnt das Paar zu balzen“, sagt Dr. Ilka Weidig, Leiterin des Naturforums Bislicher Insel. Wie werben Adler um ihre Partner? „Sie veranstalten wilde Flüge umeinander“, erläutert Weidig – ein beeindruckendes Schauspiel, das derzeit die Adlerfans auf der Bislicher Insel fasziniert.

Auch haben die schönen Vögel damit begonnen, ihren Horst zu reparieren und für das Frühjahr fertig zu machen. „Das ist, was wir uns erhofft und erwartet hatten“, sagt Weidig. „Wenn die beiden nicht miteinander könnten, wären sie nicht so lange zusammen.“ All die Aktivitäten der Seeadler lassen auf neue Jungtiere im kommenden Jahr hoffen.

Ein niederländischer Adler mit Sender auf dem Rücken ist angekommen

Es gab viel Bewegung bei den Adlern auf der Bislicher Insel. Zwar sind in diesem Jahr zwei Jungvögel geschlüpft, doch im August war plötzlich das männliche Tier verschwunden, das Weibchen musste den Nachwuchs selbst durchbringen. Was dem Seeadler widerfahren ist, bleibt bis heute unklar. Dann tauchte ein neuer Adler auf: Das Tier ist beringt und trägt einen Sender auf dem Rücken, ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel.

Das erlaubt den Biologen, die Wege des großen Vogels nachzuvollziehen. Er entstammt einem Projekt aus den Niederlanden, wo im Jahr 2020 mehrere junge Seeadler mit Sendern ausgestattet wurden. Niederländische Naturschützer, die sich um die Seeadlerpopulation kümmern, sammeln die Daten, die der Vogel per GPS sendet. Der männliche Adler ist im Jahr 2020 in Oostvaardersplassen (NL) geschlüpft, im Internet lässt sich verfolgen, wo er sich in der Vergangenheit aufgehalten hat. Die Seite ist öffentlich und unter https://portal.werkgroepzeearend.nl/ zu finden.

Gelbe Punkte in der Grafik stehen für den Adler der Bislicher Insel, der nach Geburtsjahr und -ort geführt wird. Hauptsächlich hat er sich in ersten beiden Dezemberwochen demnach auf der Bislicher Insel aufgehalten und zwei Abstecher unternommen. Ein Ausflug führte ihn nach Wesel, ein anderer nach Voerde. Wo das Tier sich aktuell aufhält, zeigt diese Plattform aber nicht, das wäre eine Gefahr für den Vogel, erläutert Weidig.

Botschafter für die Artenvielfalt im Naturschutzgebiet Bislicher Insel

Die Seeadler sind die Stars im Naturschutzgebiet Bislicher Insel, viele Menschen kommen her, um die Tiere zu beobachten. Ilka Weidig freut das einerseits, andererseits „ist es ein wenig schade, wir haben so viele interessante Vögel auf der Bislicher Insel“. Sie erhalten weniger Aufmerksamkeit, obwohl das Naturforum Bislicher Insel regelmäßig Führungen anbietet. Vielleicht, so hofft die Biologin, entdecken die Menschen, die wegen der Adler kommen, auch die anderen Arten in dem Naturschutzgebiet. So wären die Greifvögel eine Art Botschafter. „Ihre Anwesenheit zeigt, wie wichtig das Naturschutzgebiet ist. An der Xantener Nord- oder Südsee würden die Seeadler nicht brüten“, sagt Ilka Weidig.

