NGG: Gastronomie-Beschäftigte haben Recht auf Weihnachtsgeld

Kreis Wesel Die Gewerkschaft NGG appelliert an Beschäftigte im Kreis Wesel, fehlendes Weihnachtsgeld nachzufordern. Wie lange das noch möglich ist.

Eigentlich ist Weihnachten schon lange vorbei. Doch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rät Gastronomie-Beschäftigten im Kreis Wesel nun zu einem genauen Blick auf ihre Jahreslohnabrechnung. „Jeder sollte einmal prüfen, ob er im vergangenen Jahr seine Weihnachtsgeldzahlung tatsächlich bekommen hat. Etliche Chefs im Gastgewerbe ‚vergessen‘ gerne die jährliche Sonderzahlung für ihre Angestellten“, wird NGG-Chef Karim Peters in einer Mitteilung der Gewerkschaft zitiert.

Weihnachtsgeldzahlung im Gastrogewerbe: „Es ist das gute Recht der Beschäftigten“

Der Lohncheck lohne sich, so der Geschäftsführer der NGG Nordrhein. Denn bis Ende Februar könnten die Beschäftigten das fehlende Weihnachtsgeld nachfordern. Für Peters seien die „Weihnachtsgeld-Muffel“ unter den Gastro-Arbeitgebern ein jährliches Dauerärgernis. Das gelte gerade für kleinere Betriebe, heißt es in der Mitteilung. „Eigentlich muss das Weihnachtsgeld mit der letzten November-Auszahlung auf dem Gehaltskonto auftauchen. All diejenigen, die die Sonderzahlung im letzten Jahr nicht bekommen haben, sollten sich schleunigst bei ihrem Chef melden. Am besten schriftlich und spätestens bis zum 29. Februar. Danach verfällt der Anspruch und das Geld ist endgültig futsch“, rät der NGG-Geschäftsführer.

Die Gewerkschaft hoffe, dass sich möglichst viele in den kommenden Wochen gegen die „Weihnachtsgeld-Prellerei“ wehren. „Denn Weihnachtsgeld hängt nicht vom guten Willen des Chefs ab, es ist das gute Recht der Beschäftigten.“, betont Karim Peters. Es stehe jedem, der mindestens ein Jahr im Betrieb arbeitet, ein halber Monatslohn als Weihnachtsgeld zu – „vom Koch bis zur Kellnerin und vom Housekeeping bis zum Nachtportier an der Rezeption“.

