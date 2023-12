Niag: Druckfehler im Aushang – So fährt die Niag Heiligabend

Am Niederrhein Die Niag hat auf einen Fehler in sämtlichen Aushangfahrplänen aufmerksam gemacht und weist auf die Fahrzeiten am Sonntag, 24. Dezember, hin.

Die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (Niag) machen auf einen Druckfehler in ihren Aushangfahrplänen für Heiligabend aufmerksam: Anders als dort beschrieben, fahren die Busse von Niag und Look am Sonntag, 24. Dezember, nach dem Sonntagsfahrplan, heißt es in einer Mitteilung.

Fälschlicherweise werde auf den Plänen im gesamten Betriebsgebiet auf den Samstagsfahrplan für den Heiligabend hingewiesen. Die Niag bedauert den Fehler und bittet die Fahrgäste, am Heiligabend entsprechend den Sonntagsfahrplan zu nutzen. Außerdem wichtig: Sämtliche Fahrten enden an diesem Tag um etwa 16 Uhr, heißt es weiter. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Unternehmens.

