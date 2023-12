Niederrhein: Beim Menschenhandel nicht wegsehen

Ein paar Quadratmeter für horrende Mieten: Das Bild ist in Goch bei der Kontrolle einer Sammelunterkunft für Beschäftigte in der niederländischen Fleischindustrie entstanden.

Am Niederrhein Unbeachtet von Öffentlichkeit und Politik spielen sich am Niederrhein und in den Niederlanden Formen moderner Sklaverei ab. Suche nach Lösungen.

Ein paar Monate harte Arbeit, dafür gutes Geld und eine Unterkunft – für viele, die in Rumänien, Bulgarien und anderen ärmeren EU-Ländern um die nackte Existenz für sich und ihre Familie kämpfen, wirken die Versprechen aus dem Internet wie eine Chance. Selbst der karge Lohn scheint im Vergleich zur Heimat eine gute Sache, obwohl sie ihre Familie dafür verlassen müssen. Häufiger als Politik und Gesellschaft es bemerken, endet das Versprechen in Zwangsarbeit und Verschuldung, nicht selten in purer Gewalt. „Das Laboratorium Duisburg-Niederrhein“, ein Nachfolger des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt Duisburg-Niederrhein der Evangelischen Kirche in Person von Dieter Zisenis, hat jetzt Vertreter von Verbänden und Organisatoren nach Wesel eingeladen, um ein Netzwerk gegen die menschenverachtenden Machenschaften zu knüpfen.

Strukturen der Ausbeutung

Bekämpft werden sie auf beiden Seiten der deutsch-niederländischen Grenze, denn niederländische Leiharbeitsfirmen heuern an, mieten am Niederrhein oft menschenunwürdige Unterkünfte an – wem die gehören, ist kaum nachzuvollziehen – berechnen horrende Mieten dafür und fahren die Menschen Tag für Tag über die Grenze zur Arbeit. Kriminelle Strukturen, die zunächst nur im Zusammenhang mit der Fleisch verarbeitenden Industrie in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt sind, gibt es auch im ‚kleinen Grenzverkehr‘.

Aktive gegen Ausbeutung in der Arbeitswelt haben sich in Wesel im Haus am Dom getroffen. Sie wollen ihre Kontakte intensivieren. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Wie der Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung funktioniert, stellte Pagonis Pagonakis, Koordinator des Projekts „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten“ Fachleuten der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAG), des Kreises Wesel, der Diakonie, des Interregionalen Gewerkschaftsrates Rhein-Issel, des „Euregionale Netzwerk Arbeitsmigranten“, an dem zwei niederländische Gemeinden und der Kreis Borken beteiligt sind, und anderen vor.

Das Projekt bietet Beratung in der Muttersprache der Opfer, Rumänisch, Bulgarisch, Englisch und Griechisch. In Emmerich gibt es ein Büro für die deutsch-niederländische Grenze, landesweit Anlaufstellen für Opfer von Menschenhandel und Arbeitsausbeutung, finanziert durch Bund und EU, auch auf der niederländischen Seite wird beraten. Um die teils verheerenden Unterkünfte kümmert sich das Hauptzollamt Duisburg.

Trotz all dieser Bemühungen: „Die manifesten Strukturen des Menschenhandels von der Anwerbung über die Unterbringung bis zur Arbeit sind ein Kreislauf, aus dem die Menschen kaum ausbrechen können“, sagt Pagonakis.

Verletzt und verschuldet zurück nach Polen

Als Beispiel nennt er ein Paar aus Polen, das seit August am Niederrhein war. Sie glaubten dem Versprechen, der Kontakt mit den Arbeitsvermittlern lief mündlich ab. Letztlich landeten sie in einer Unterkunft, in der sie für zwei mal vier Quadratmeter pro Person 560 Euro im Monat zahlen mussten, berichtet er. Täglich ging es 120 Kilometer über die Grenze in eine niederländische Kartoffelfabrik, die Transportkosten wurden ihnen vom Lohn abgezogen. „Auch ein Beitrag für die Krankenversicherung, Unterlagen dafür gab es nicht.“ Als sie sich beim Aufpasser über die Preise beschwerten, gab es Schläge, der Pole wurde schwer verletzt: Schädelfraktur, Jochbeinbruch und mehr. 3000 Euro wurden für die Behandlung fällig, von der Krankenversicherung fehlte jeder Beleg. Verschuldet und schwer verletzt ging der Mann zurück in die Heimat, eine notwendige Operation will er nicht. „Die Opfer sind selten bereit, gegen die Hintermänner auszusagen.“

Moderne Sklaverei also, auch am Niederrhein. Es ist kein Einzelfall, von dem der Fachmann spricht. Er hat viele traurige Schicksale erlebt, ein junge Polin beispielsweise, der der Pass weggenommen wurde. Statt Arbeit und Geld gab es Kost und Logis, sie sollte umsonst „arbeiten“, nämlich beim Enkeltrick mitmachen.

„Das Thema wird vernachlässigt“, sagt der Fachmann und sieht die Politik in der Pflicht. Die habe mit dem Verbot von Leiharbeit und Werksverträgen lediglich die hiesige Fleischindustrie in den Blick genommen. In den Niederlanden herrschten die Strukturen weiter, untergebracht sind die Arbeiter am Niederrhein. „Von acht Millionen Beschäftigten sind in den Niederlanden zwei Millionen in Leiharbeit. Das ist purer Neoliberalismus“. Und diese Art der Zwangsarbeit sei auch am Niederrhein ein Geschäftsmodell, „viele Häuser werden an Firmen vermietet, die sie wieder an andere untervermieten. Es ist ein Riesengeschäft.“

Kriminellen Strukturen ein Netzwerk des Widerstandes entgegen setzen

Was nutzt da ein Netzwerktreffen? Dieter Zisenes setzt seine Hoffnungen auf die enge Zusammenarbeit der verschiedenen niederländischen und deutschen Stellen, die den kriminellen Strukturen eng verwobenen Widerstand entgegensetzt. Arbeitgeber sollten mit an den Tisch genommen werden, die Behörden in beiden Ländern sich besser abstimmen und die Politik handeln. „Die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU ist toll, aber sie stützt kriminelle Leiharbeitssysteme. Das wird in Deutschland oder der EU nicht politisch bearbeitet, es gibt Regulierungsanforderungen, die Entwicklungen müssen unterbunden werden.“ Für die Aktiven in den Kreisen Wesel und Kleve und auf der niederländischen Seite ist es schon hilfreich, einander zu kennen, um sich im Zweifel gegenseitig zu unterstützen im Kampf gegen diesen ungesehenen Menschenhandel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel