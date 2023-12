Mobilität Night-Mover im Kreis Wesel: Was erste Abfragen ergeben

Kreis Wesel Soll im Kreis Wesel ein Taxizuschuss Jugendlichen die nächtliche Heimfahrt erleichtern? Die Verwaltung fragt derzeit die Kommunen.

Es ist ein Sehnsuchtsprojekt der Jusos, läuft im Kreis Kleve schon seit mehr als zehn Jahren und soll nach Wunsch der Jugend und der SPD-Fraktion im Kreistag auch im Kreis Wesel etabliert werden: der sogenannte Night-Mover. Mit einem Taxizuschuss kommen Jugendliche am Wochenende sicher nach Hause, ohne auf Bus und Bahn angewiesen zu sein, die im Kreis Wesel nachts sowieso kaum fahren, so die Vorstellung. Auch vor Feiertagen wünschen sich die Jusos dieses Angebot.

Nigtmover im Kreis Wesel? Taxiunternehmen zeigen sich offen

Die Politik ist nicht abgeneigt, auch die Taxiunternehmen zeigten sich bereits offen, aber vor allem CDU, Grüne und FDP waren bereits im Vorfeld skeptisch, besonders hinsichtlich der Finanzierbarkeit. Sie verlangten von der Kreisverwaltung unter anderem Rücksprache mit den Kommunen. Kämmerer Karl Borkes gab nun im vergangenen Mobilitätsausschuss einen Zwischenstand bekannt.

Die Interessenabfrage bei den Städten und Gemeinden sei noch nicht komplett abgeschlossen, so Borkes, aber bereits jetzt stoße man auf ein geteiltes Echo. Grundsätzlich sei das Projekt begrüßenswert, „aber finanziell nicht wirklich darstellbar“, fasste Borkes die Grundstimmung in den Kommunen zusammen. Die Frage von SPD-Fraktionsmitglied Doris Beer, welche Alternativen es denn momentan für die Jugendlichen gebe, könne er nicht beantworten, so Borkes.

Wie geht es mit den X-Bus-Linien im Kreis Wesel weiter?

Die Night-Mover-Idee wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach politisch behandelt, hatte aber 2015 und 2018 keine Mehrheit im Kreistag gefunden. Die Jusos rechnen mit jährlichen Kosten in Höhe von rund 300.000 Euro. Das Projekt liegt ihnen am Herzen, denn nachts von Party oder Disco sicher nach Hause zu kommen, das ist im Kreis Wesel häufig eine Herausforderung. Und ein Risiko, gerade für junge Frauen, argumentiert der SPD-Nachwuchs. Zudem müsse der Kreis Wesel etwas tun, um auch für junge Menschen attraktiv zu sein und zu bleiben.

Auch bezüglich einer Ausweitung der erfolgreich laufenden X-Bus-Linien hört die Kreisverwaltung laut eigener Aussage regelmäßig beim zuständigen Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) nach. Dort sei man in Rücksprache mit dem Land, dort speziell mit dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr. Um den Ausbau weiter voranzutreiben, ist der VRR auf Fördergelder angewiesen. Die zügigen X-Bus-Linien sind Ende vergangenen Jahres im Kreis Wesel an den Start gegangen.

