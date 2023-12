Kritik Oktoberfest in Xanten: „Nicht mehr so schön wie vor Corona“

Kreis Wesel Das Oktoberfest in Xanten war jahrelang gut besucht worden. 2023 fand es vorerst zum letzten Mal statt. So kam das Fest zuletzt bei Gästen an.

Die Entscheidung fiel am vergangenen Mittwoch, während der Gesellschafterversammlung des Freizeitzentrums Xanten (FZX) - das Xantener Oktoberfest fand in diesem Jahr vorerst zum letzten Mal statt. „Ich stehe hinter dieser Entscheidung“, sagt Ludwig Ingenlath, Leiter des FZX.

Mangelnde Wirtschaftlichkeit

Die Veranstalter haben sich aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit des FZX zu diesem Schritt entschieden. Nun soll ein neues Konzept erarbeitet werden. Dafür brauche man jedoch Zeit. „Ein Schnellschuss führt nur dazu, dass es nicht wirtschaftlich wird“, so der Leiter.

Gerade in diesem Jahr gab es viel Kritik von Seiten der Besucher: „Die Tatsache, dass wir die Karten für 45 Euro pro Person gekauft haben inklusive 1 Maß Bier (bekommen haben wir Gutscheine für 1/2 Maß)“, sei eine „absolute Abzocke“, schreibt eine Facebook-Nutzerin auf der Seite des Xantener Oktoberfestes. Zum Vergleich: 2018 hat das Ticket noch 25 Euro inklusive eines Maß Bier gekostet.

Ein Versprechen an die Gäste

„Die Preisleistung ist nicht mehr gerechtfertigt. Vermutlich versucht man den eigenen Gewinn auf das ursprüngliche Level zu halten auf Kosten von Einsparungen am Angebot“, vermutet ein Nutzer in den Google-Kommentaren zum Xantener Oktoberfest. Bei 30.000 Gästen gebe es immer Kritik, rechtfertigt Ingenlath die Kommentare.

„Wir haben ja versucht, die Veranstaltung am Leben zu halten“, erklärt er. Bereits 2019 sei klar gewesen, dass es nicht so weiter gehen könne. Dass das Oktoberfest 2023 stattgefunden hat, lag auch an den zuvor verkauften Eintrittskarten. Denn schließlich haben Kunden sie bereits Monate zuvor gekauft. „Wir haben unser Versprechen an unsere Gäste eingehalten“, so der Leiter.

Das hatten sich die Besucher wohl anders vorgestellt: „Um Viertel vor elf konnte man die Gutscheine für das Getränk (0,5 Liter Bier – die Karten hatten wir vor Corona gekauft, da gab es eigentlich ein Liter Bier zu der Karte) welches beim Eintritt inklusive war, nicht mehr einlösen“, beschwert sich ein Oktoberfestbesucher online. „Leider nicht mehr so schön, wie vor Corona – sehr enttäuschende Veranstaltung“, heißt es in einem weiteren Google-Kommentar.

Oktoberfest 2025 steht in den Sternen

Als Ingenlath im April 2021 den vorherigen Leiter des Freizeitzentrums ablöste, sagte dieser: „Der Ansatz, das Oktoberfest nicht zu einer reinen Partyveranstaltung zu machen, ist richtig und unterscheidet das Xantener Oktoberfest von anderen. Dieses Niveau gilt es zu halten.“ Das scheint bei der Musikwahl nicht geklappt zu haben. „Wenn die Band aussetzte, gab es ‚Ballermannmusik‘ vom Band“, schreibt ein Nutzer.

„Die Band war für mich nicht oktoberfesttauglich“, findet ein weiterer Verfasser. Diese Kritik scheint auch an den Veranstaltern nicht spurlos vorbeizuziehen. „Wir sehen gewisse Dinge und hören gewisse Dinge und reagieren“, so der Leiter des FZX. Er verspricht, dass die neue Planung, die die Veranstalter in Angriff nehmen wollen, „die Resonanz beinhaltet“. Ob das Oktoberfest 2025 wie gewohnt wieder stattfinden wird, kann der gebürtige Labbecker jedoch nicht sagen.

