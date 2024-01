Preiserhöhungen im Nahverkehr: Das kosten Fahrtickets 2024

Kreis Wesel/ Niederrhein Bereits zum Jahresbeginn 2024 wird viel geseufzt. Die Preise im öffentlichen Verkehr steigen um knapp zehn Prozent.

Für manche Überraschung sorgen im noch jungen Jahr die Ticketpreise in Bus und Bahn. So erschrak ein Fahrgast im Bus von Bocholt nach Wesel, den er täglich nutzt. Nichtsahnend legte er den Betrag passend ins Schälchen — und das Geld reichte plötzlich nicht mehr.

Die Verkehrsunternehmen werden von Bund und Land mitfinanziert

Ungläugbig beobachteten zwei Fahrgäste den Monitor des Busfahrers nach jedem getätigten Ticketverkauf, um sich von den gestiegenen Preisen zu überzeugen, und es stimmt. Die Fahrpreise für das VRR-Gebiet steigen in diesem Jahr um 9,4 Prozent. „Höhere Preise sind nötig, damit die Verkehrsunternehmen im Verbundraum ihr ÖPNV-Angebot aufrechterhalten können“, lautet die Begründung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) auf Nachfrage.

Doch laut eigenen Angaben nutzen bereits jetzt 80 Prozent aller Fahrgäste das Deutschlandticket, was nicht von den Preiserhöhungen betroffen ist. Mit anderen Worten, je höher die Fahrpreise sind, desto wahrscheinlicher steigen die Kunden auf das Abonnement um. Abgesehen von den Ticket-Einnahmen finanzieren sich Verkehrsunternehmen auch durch die Hilfen von Bund und Land.

Die ÖPNV-Umlage reicht nicht aus

Dennoch reiche das bei weitem nicht aus, so der VRR weiter. Für 2024 ergebe sich ein weiterer Finanzierungsbedarf für den Nahverkehr im VRR von circa 340 Millionen Euro pro Jahr. Die Hilfen aus der ÖPNV-Umlage von den Kommunen im Kreis Wesel belaufen sich laut Internetseite des Kreises im Jahr 2024 auf 10,7 Millionen Euro.

Mangels Alternative werde es in Kauf genommen, dass Kunden auf andere Verkehrsmittel, wie zum Beispiel den Pkw umstiegen, sagt Frank Berger, Fraktionschef der CDU im Kreistag Wesel. Aktuell stünden die Verkehrsunternehmen nicht auf wirtschaftlich starken Beinen, um sich um Nachhaltigkeit zu kümmern. „Ärgerlich für den Verbraucher ist das allemal“, so Berger. Doch über Preise sei bereits in der Vergangenheit schon gemeckert worden.

Der CDU-Politiker findet, dass die Verkehrsunternehmen weitere finanzielle Hilfen bekommen sollten. Gerade die gestiegenen Personal- und Energiekosten seien schuld an dem Preisanstieg. Die Verkehrsunternehmen müssten nicht nur höhere Gehälter anbieten, um ihre Bus- und Bahnfahrer bei Laune zu halten, sondern auch, um die Jobs für neue Mitarbeiter attraktiv zu gestalten. „Der Kunde würde das verstehen“, so Berger.

Denn auch wenn diese aufgrund der hohen Fahrpreise auf den eigenen Pkw umstiegen, würden sie sehr schnell mit den hohen Spritpreisen konfrontiert werden, die in diesem Jahr ebenfalls gestiegen seien. Am Niederrhein seien diese jedoch noch nicht spürbar, so der CDU-Fraktionschef weiter. Um dem entgegenzuwirken, appelliert er an die Landespolitiker: „Bund und Länder müssen, wenn sie wirklich eine Verkehrswende wollen, mehr Geld investieren.“

Deutschlandticket verursacht finanziellen Schaden

Die Verkehrsunternehmen haben durch das 2023 eingeführte Deutschlandticket einen erheblichen finanziellen Schaden einstecken müssen. Faktisch ist die Finanzierung des Deutschland-Tickets nur für das Jahr 2023 gesichert. „Wenn die Kommunen auch darüber hinaus ihren Beitrag zur klimaneutralen Mobilität leisten sollen, dann müssen sie mit ihren kommunalen Verkehrsunternehmen auch dazu befähigt werden“, heißt es von VRR-Pressesprecherin Sabine Tkatzik auf Nachfrage.

Von den Städten und Kreisen allein sei dies in Zeiten hoher Preise für Energie und Personal nicht zu schultern – die finanziellen Spielräume seien weitestgehend ausgereizt. Um das Angebot jedoch auch zukünftig sichern und einen leistungsstarken Nahverkehr aufrechterhalten und weiter ausbauen zu können, besteht ein erheblicher Finanzierungsbedarf, findet auch der VRR.

VRR-Vorstand hofft auf eine besser Lösung im Jahr 2025

„Wir hoffen, dass wir ab dem Jahr 2025 mit Bund und Land eine andere Systematik finden, mit der die Bestandsverkehre, der Angebotsausbau sowie das Deutschland-Ticket finanziert werden und Preismaßnahmen dieser Art überflüssig machen“, sagt José Luis Castrillo, Vorstand des VRR. Doch bis dahin zahlen Fahrgäste für ein Einzelticket der Preisstufe A 3,30 Euro im VRR-Tarif. Zum Vergleich: 2023 waren es noch drei Euro. Ein 4er-Ticket kostet in diesem Jahr einen Euro mehr (11,50) und der Preis für ein 48-Stunden-Ticket steigt um 1,40 Euro (14,40).

Nachfolgend die Preise für ein Einzelticket auf folgenden Strecken nach dem neuen VRR-Tarif:

Wesel Bahnhof - Moers Bahnhof: 7 Euro

Dinslaken Bahnhof - Xanten Bahnhof: 7 Euro

Hamminkeln Bahnhof - Oberhausen Hbf: 14,80 Euro

Ringenberg - Wesel: 3,30 Euro.

Günstige Ticket-Alternative Einchecken. Losfahren. Auschecken. Und nur die Luftlinienkilometer bezahlen. Damit wirbt der NIAG für eine günstige Ticket-Alternative, dem eezy-Tarif. Und so geht‘s: Unmittelbar vor dem Einstieg in Bus und Bahn auf dem Smartphone die neue NIAG-App öffnen und dort auf einen „Check In“-Button tippen. Unterwegs wird ein QR-Code auf dem Bildschirm für die Ticketkontrolle angezeigt. Bei der Ankunft am Ziel checken Fahrgäste einfach per Fingertipp wieder aus. Abgerechnet wird die Fahrt nach einem Grundpreis (1,64 Euro) plus den gefahrenen Luftlinienkilometern (0,27 Euro) zwischen Start und Ziel.

