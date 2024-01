Protest der Bauern: Termine für Mahnfeuer im Kreis Wesel

Kreis Wesel Der Protest soll laut Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes weitergehen. Am Freitag entzünden die Bauern im Kreis Wesel Mahnfeuer.

Mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehenden Entscheidungen zum Agrardiesel in Bundestag und Bundesrat, hat Bernhard Conzen, Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes, in einer Pressemitteilung am Mittwoch deutlich gemacht, dass der Protest weiter gehen müsse.

Die Rücknahme der Streichung der KfZ-Steuerbefreiung reiche vor dem Hintergrund der steigenden CO2-Bepreisung von Diesel und der in kurzer Frist folgenden Streichung der Agrardieselerstattung für die Betriebe nicht aus. Conzen fordert in der Mitteilung die Gesamtbelastung in den Blick zu nehmen und appellierte an alle Abgeordneten des Deutschen Bundestags gegen die Streichung der Agrardieselerstattung zu stimmen. Sollte der vorliegende Antrag entgegen dieser Aufforderung den Bundestag passieren, seien die Bundesländer gefordert, über den Bundesrat den Vermittlungsausschuss anzurufen. „Vor diesem Hintergrund halten wir an unserem Protest fest und werden am Freitag rheinlandweit mit Mahnfeuern unseren Forderungen Nachdruck verleihen“, so der Präsident.

Die Weseler Kreisbaernschaft hat nun Termine und Standorte für die Mahnfeuer am Freitag, 26. Januar, bekannt gegeben. Hier könne man mit der Landwirtschaft gerne ins Gespräch kommen:

Alpen-Veen: Schulhof der Grundschule - 19 Uhr

Neukirchen-Vluyn: Abfahrt A57 Kreuzung Geldernsche Straße / Genender Straße - 16 Uhr

Neukirchen-Vluyn: Nieper Straße Richtung Krefeld - 16 Uhr

Kamp-Lintfort: Moerser Straße 507-511 - 15 Uhr

Rheinberg: Kreuzung Rheinberger Straße 7 / Pelderweg - 18 Uhr

Hünxe: Kreuzung B8 / Hammweg - 18 Uhr

Schermbeck: Dorstener Straße zwischen A31 und Rüsterweg - 19.30 Uhr

