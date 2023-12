Rheinberg und Umland: So öffnen Bäckereien an den Feiertagen

Die meisten Bäckereien in Rheinberg und Umgebung bleiben am ersten und zweiten Weihnachtstag geschlossen.

Kreis Wesel. An Weihnachten und Silvester frische Brötchen: Ob und wie die Bäckereien in Xanten, Rheinberg, Sonsbeck und Alpen geöffnet haben.

Auch an den Weihnachtstagen möchten viele nicht auf ihre Brötchen verzichten. Dafür lohnt sich ein Einkauf am Morgen des 24. oder 31. Dezember: Denn so gut wie alle Bäckereien in Xanten, Rheinberg, Sonsbeck und Alpen haben darüber hinaus geschlossen. Welche Bäckereien wann geöffnet haben, sehen Sie in der Übersicht. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Öffnungszeiten für Rheinberg

Die beiden Büsch-Filialen an der Borther Straße und an der Bahnhofstraße haben an Heiligabend und an Silvester von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Die Dams Filiale an der Borther Straße sowie die Bäckerei Bergmann sind an diesen Tagen geschlossen. Hoenen an der Xantener Straße öffnet am 24. und 31. Dezember von 7.30 bis 12 Uhr.

Die beiden Schollin-Filialen haben ebenfalls geöffnet, die an der Rheinberger Straße bis 11 Uhr, an der Bahnhofstraße bis 13 Uhr. Bäckerei Löhle öffnet an diesen beiden Tagen von 7.30 bis 11 Uhr. Die Berns-Filiale Budberg öffnet an Heiligabend und Silvester von 5 bis 12 Uhr.

Die Bäckerei Hagemann An der Schanz öffnet am 24. und 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr und sogar am 26. Dezember von 8 bis 11 Uhr. Die Mitarbeitenden weisen darauf hin, dass nur Brötchen und Baguettes verkauft werden, das Café bleibt also geschlossen.

Einschränkungen an den Feiertagen Die beiden Weihnachtsfeiertage gehören zu den gesetzlichen Feiertagen. Bäckereien dürfen an Sonn- und Feiertagen öffnen, es gibt aber Einschränkungen. Genauso auch an Neujahr, am ersten Januar. Das regelt das Ladenöffnungsgesetz NRW. Ausnahmen gibt es etwa für Tankstellen oder Cafés. Viele Bäckereien bitten um Vorbestellungen und machen darauf aufmerksam, dass kein Brot, sondern nur Brötchen und Baguette im Angebot sind. Da der 24. und 31. Dezember jeweils auf einen Sonntag fallen, haben in vielen Fällen auch nur die Sonntagsfilialen zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Die Bäckerei Kriemhild-Mühle in Rheinberg bleibt über die Feiertage geschlossen.

Frische Brötchen in Alpen

Die Hoenen-Filiale an der Burgstraße bietet ihre Brötchen am 24. und 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr an. Die Büsch-Filiale an der Rathausstraße hat an diesen beiden Tagen von 7.30 bis 11 geöffnet. Schollin, ebenfalls an der Rathausstraße, hat an Heiligabend und Silvester bis 12 Uhr auf.

Dams hat eine einheitliche Regelung für alle Filialen: Sie haben an allen Feiertagen geschlossen. Dementsprechend bleiben die beiden Dams-Bäckereien in Alpen auch am 24. und 31. Dezember zu, genauso wie die beiden Tebart-Filialen.

Keine Brötchen in Sonsbeck

Wer aus Sonsbeck kommt und frische Brötchen an den Feiertagen möchte, der muss sich in der Umgebung umsehen. Denn auch hier bleiben die beiden Tebart-Filialen an den Feiertagen geschlossen. Die Bäckerei Willi Lensing macht Betriebsferien, die Kamps-Filiale an der Hochstraße bleibt ebenfalls zu.

Bäcker in Xanten

Büsch im Edeka an der Lüttinger Straße hat an Heiligabend und Silvester von 7.30 bis 11.30 Uhr geöffnet, ebenso wie die Büsch-Filiale an der Sonsbecker Straße, hier jeweils bis 11 Uhr. Bäckerei Bors ist an beiden Tagen von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Die Gerards-Filiale im Netto-Markt hat an beiden Tagen von 7 bis 12 Uhr auf. In der Bäckerei Moll am Dom werden dagegen nur am 26. Dezember und 1. Januar Brötchen und Co. verkauft, und zwar von 14 bis 18 Uhr. Bäckerei Brammen macht ab dem 24. Dezember Betriebsferien. Tebart ist an den Feiertagen geschlossen, genauso wie die drei Dams-Filialen.

Hinweis zu den Öffnungszeiten: Die Angaben stammen von den Bäckereien selbst, sie wurden durch Recherche ermittelt – entweder über Telefonanfrage, Aushänge an den Standorten oder über Informationen auf der Internetseite, einzelne Bäckereien waren nicht zu erreichen. Die Angaben sind ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

