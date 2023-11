Schneefall auch am Niederrhein? Das sagt ein Experte

Viel Regen fällt am Montag am Niederrhein, es könnte auch Schneeregen dazu kommen. (Symbolfoto)

Kreis Wesel Dauerregen am Niederrhein, dazu soll es knackig kalt werden. Experten warnen aktuell auch im Kreis Wesel und Kreis Kleve vor Straßenglätte.

Manche Teile von Nordrhein-Westfalen, das Sauerland oder die Eifel beispielsweise, hat der Winter in diesen Tagen schon erreicht. Und das Wetter am Niederrhein? Hier fällt am Montag vor allem Dauerregen, doch dazu soll es in den kommenden Tagen auch knackig kalt werden – auch im Kreis Wesel und im Kreis Kleve. Für Montag meldet Hubert Reyers, Wetterexperte aus Kleve für die Region, 3 bis 5 Grad, am Dienstag erwartet er derweil Temperaturen „um den Gefrierpunkt, also zwischen 0 und 2 Grad“.

Wetter am Niederrhein: Experte aus Kleve sieht hier viel Dynamik

Bei dem nasskalten Wetter könne am Montagabend auch mal Schneeregen dabei sein, heißt es weiter. „Der bleibt aber natürlich nicht liegen. Der Boden ist nicht gefroren“, es habe noch nicht genug abgekühlt, so seine Einschätzung. Also noch keine wirkliche Schneedecke am Niederrhein, denn dafür brauche es Luft aus dem Osten und nicht wie jetzt vom Meer kommend, so Reyers. Es bleibe abzuwarten, wie sich das Wetter die nächsten Tage entwickelt. Denn der Experte sieht hier viel Dynamik: „Ein Tief jagt das nächste.“ Es könnte auch wieder ein Schneeschauer dabei sein.

Lesen Sie auch: Winterdienst im Kreis Wesel: Der Bauhof bereitet sich vor

Vorsicht im Straßenverkehr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) weist aktuell auch im Kreis Wesel und Kreis Kleve auf leichten Frost (0 bis -2 Grad) hin und warnt auf seiner Internetseite vor Glättegefahr auf den Straßen (Warnung Stufe 1), die Warnung gilt zunächst bis Dienstag, 13 Uhr. Hier können Sie die Informationen auf der Warnkarte des DWD fortlaufend verfolgen. Auch Reyers macht auf die Gefahr gefrierender Nässe aufmerksam, besonders tückisch: Es kann spät abends oder auch am frühen Morgen dazu kommen.

