Schülerschaft im Kreis Wesel: „Protest allein reicht nicht“

Kreis Wesel Kreis Weseler Bezirksschülervertretung betont: Für Veränderungen im Bildungssystem brauche es eine nachhaltige Zusammenarbeit aller Beteiligten.

„Es ist soweit! Wir gehen am 13. März auf die Straße und protestieren gegen das Bildungssystem“, schreibt die Landesschüler*innenvertretung NRW auf ihrem Instagram-Kanal. Vor dem Hintergrund dieses angekündigten Protests hat sich die Bezirksschülervertretung, die sich kürzlich im Kreis Wesel gegründet hat, in einer Mitteilung geäußert.

Der Protest, an dem viele Bezirksschülervertretungen teilnehmen werden, resultiere aus den erfolglosen Verhandlungen mit der Politik sowie der anhaltenden Unzufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, heißt es zum Hintergrund. Es solle auf die dringenden Bedürfnisse und Anliegen der Schülerschaft aufmerksam gemacht werden. Die Bezirkschülervertretung im Kreis Wesel begrüßt zwar grundsätzlich das Engagement und die Ansätze, die durch den Protest zum Ausdruck gebracht werden. „Jedoch ist der Bezirksvorstand der Meinung, dass ein solcher Protest allein nicht ausreicht, um strukturelle Probleme im Bildungssystem zu lösen.“ Herausforderungen wie Lehrermangel und marode Schulgebäude würden bereits aktiv vonseiten des Landes und des Kreises angegangen, betont die Bezirksschülervertretung im Kreis.

Bezirksschülervertretung: Einseitige Proteste seien nicht hinreichend

„Wir haben die Pflicht, unsere Schülerinnen und Schüler in unserem Kreis über die Konsequenzen zu informieren, die mit einer Teilnahme an diesem Protest während der Schulzeit einhergehen“, wird Sprecher Lyardin Meier zitiert. „Es geht hierbei nicht nur um unentschuldigte Fehlstunden, die mit einer Teilnahme einher gehen. Vielmehr erkennen wir, dass wir das Gespräch suchen sollten und dass es an der Zeit ist, uns aktiv an einer konstruktiven Problemlösung zu beteiligen, anstatt uns ausschließlich zu beschweren.“

Die Bezirksschülervertretung appelliert auch an die Schülerschaft, sich bewusst zu machen, „dass Veränderungen im Bildungssystem durch eine umfassende und nachhaltige Zusammenarbeit aller Beteiligten erreicht werden können“. Einseitige Proteste reichten nicht aus, um die Herausforderungen im Bildungsbereich zu bewältigen.

