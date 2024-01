Schülerschaft im Kreis Wesel will sich Gehör verschaffen

Kreis Wesel Die Bezirksvertretung für Schülerinnen und Schüler im Kreis Wesel hat sich gegründet. Sie hat viele Pläne. Ein Feld: der Kampf gegen Rechts.

Die Schülerinnen und Schüler im Kreis Wesel haben wieder ein offizielles Sprachrohr, das sich lautstark und konstruktiv für eine verbesserte Schulpolitik einsetzen möchte. Die „Bezirksschüler*innenvertretung Wesel“ (BSV) hat sich Mitte Januar gegründet. Die BSV soll als Interessenvertretung für Schülerinnen und Schüler im gesamten Kreis fungieren, die Schülervertretungen direkt vor Ort unterstützen und sich für einen besseren Austausch zwischen allen Schulen einsetzen, um die Schullandschaft im Kreis Wesel nachhaltig mitzugestalten. Neuer Bezirksschülersprecher ist Liyardin Meier, seine Stellvertreter sind Luka Scherder und Maximilian Beykirch. Den Vorstand komplettieren Pressesprecherin Tamara Sadenwater, ihre Stellvertreterin Vanesa Muharremi, Schatzmeister Leon Krieger und Stellvertreter Luka Scherder.

Nach der Gründungskonferenz, an der Vertreterinnen und Vertreter von insgesamt 60 Schulen aus dem Kreis Wesel teilgenommen haben, beginnt nun die eigentliche Arbeit an verschiedenden Projekten. Die genauen Pläne sollen unter anderem auf der ersten Vorstandssitzung am Donnerstag, 25. Januar, im Kreishaus geschmiedet werden. In erster Linie werde es darum gehen, Netzwerke zu knüpfen und die Verbindungen zu allen Schulen im Kreis Wesel zu festigen, sagt BSV-Sprecher Liyardin Meier im Gespräch mit der Redaktion. Gleichzeitig macht er deutlich, dass es darum geht, tatsächlich gehört zu werden und die Interessen aller Schulformen vor der Kreispolitik zu vertreten. Auch die der Grundschulen.

Und auch wenn sich die grundsätzliche Ausrichtung noch entwickelt – ein Themenfeld hat die BSV Wesel für sich bereits festgelegt: den Kampf gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Hass. Längst sei dieses Gedankengut auch auf Schulhöfen im Kreis zu finden, sagt Liyardin Meier. Daran müsse man mit allen Schulen arbeiten. „Wir müssen das analysieren.“ In den vergangenen Jahren, so Meier weiter, sei zu wenig dagegen getan worden.

Darum wird die BSV Wesel am Samstag auch an der Demo gegen Rechtsextremismus, Demokratiefeindlichkeit und Rassismus teilnehmen, die um 16 Uhr in Dinslaken beginnt. In den sozialen Netzwerken werde man dafür werben, sagt Pressesprecherin Tamara Sadenwater. (pho)

