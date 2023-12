Selbsthilfegruppe für Menschen mit Borderline-Störung

Kreis Wesel Der Leidensdruck ist hoch, Betroffene erleben ein ständiges emotionales Auf und Ab. Ab Januar gibt es einen regelmäßigen Austausch.

Zwischen den Extremen – wenn die Emotionen Achterbahn fahren: Die Selbsthilfe-Kontakthilfe sucht diagnostizierte Borderline-Patienten, die sich mit anderen über ihre Erkrankung austauschen und gemeinsam Bewältigungsstrategien entwickeln möchten. Die neue Selbsthilfegruppe trifft sich von Januar an einmal monatlich in Xanten.

Menschen mit einer Borderline-Störung leiden häufig unter extremen Stimmungsschwankungen, sind psychisch instabil, sehr impulsiv und haben Schwierigkeiten, soziale und stabile Beziehungen zu führen, so die Selbsthilfe-Kontaktstelle. Die emotionale Gefühlslage befinde sich in einem ständigen Spannungszustand, der kaum auszuhalten sei. „Um die Anspannung abzubauen und sich zu spüren, verletzen sich einige Betroffene selbst oder setzen sich Gefahren aus oder legen anderes selbstzerstörerisches Verhalten an den Tag“, heißt es in der Mitteilung. Ein geringes Selbstwertgefühl und die Angst verlassen zu werden bei gleichzeitiger Abwehr von zu viel Nähe sei ebenfalls charakterisierend für diese Art der Persönlichkeitsstörung.

Dabei warnen die Fachleute: Der Besuch einer Selbsthilfegruppe könne entlastend und bereichernd sein, eine medizinische Behandlung ersetze er aber nicht. Die Selbsthilfegruppe wird sich ab Januar einmal monatlich in Xanten treffen. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 02841/ 90 00 16 oder unter selbsthilfe-wesel@paritaet-nrw.org

