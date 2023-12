Behörden So öffnen Behörden und Ämter im Kreis Wesel

Kreis Wesel Von Weihnachten bis Neujahr öffnen Ämter oft nicht zu den gewohnten Zeiten. Das gilt auch für Kreis, Jobcenter und Agentur für Arbeit.

Von Weihnachten bis Neujahr schließt die Kreisverwaltung Wesel ihre Pforten komplett. Das Gleiche gilt für die Geschäftsstellen des Jobcenters. Aber: An den vier Hauptstandorten Wesel, Dinslaken, Kamp-Lintfort und Moers sind die Geschäftsstellen für Notfälle geöffnet, teilt das Jobcenter mit. Auf der Homepage www.jobcenter-kreis-wesel.de sind Notfallrufnummern für die entsprechenden Standorte veröffentlicht. Vom 2. Januar an sind die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung und des Jobcenters wieder zu den normalen Zeiten ansprechbar.

Agentur für Arbeit öffnet wie gewohnt

Keine Pause „zwischen den Jahren“ gönnt sich die Agentur für Arbeit Wesel. Mit Ausnahme der Feiertage arbeite die Behörde zu den üblichen Zeiten, teilt Sprecherin Sabine Hanzen-Paprotta mit. Das bedeutet: Anrufer erreichen sie montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr. Besucher können am Donnerstag, 28. Dezember, von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr kommen, am 29. Dezember von 8 bis 12.30 Uhr. Regulär geht es vom 2. Januar an normal weiter. (sz)

