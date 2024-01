So viele Zwangsversteigerungen gab es 2023 im Kreis Wesel

Kreis Wesel Deutschlandweit landeten wieder deutlich mehr Immobilien unter dem Hammer als noch im 2022. Wie sich die Lage im Kreis Wesel darstellt.

Im vergangenen Jahr wurden nach zuvor sinkenden Zahlen wieder mehr Immobilien deutschlandweit zwangsversteigert. Das hat der Fachverlag Argetra herausgefunden. Als Ursachen verweist Argetra auf die Inflation, schwache Wirtschaft und die Immobilienkrise. Ein Trend, der sich mit einer Ausnahme auch für den Kreis Wesel bestätigt, wie Nachfragen bei den vier zuständigen Amtsgerichten ergeben haben.

Mehr Zwangsversteigerungen auch an den Amtsgerichten Dinslaken, Wesel und Rheinberg

Deutlich wird die Entwicklung am Beispiel des Amtsgerichts Rheinberg, welches auch für die Gemeinden Alpen und Sonsbeck sowie für die Städte Kamp-Lintfort und Xanten zuständig ist. So gab es hier 2019 noch 52 Verfahren, in den folgenden Jahren sank diese Zahl stetig. 2022 verzeichnete das Gericht beispielsweise 25 Zwangsversteigerungen, im vergangenen Jahr verdoppelte sich die Zahl wiederum auf 50.

Cornelia Flecken-Bringmann, Direktorin am Amtsgericht Dinslaken, welches auch für Voerde zuständig ist, spricht von rund 34 Prozent mehr Anträgen auf Zwangsversteigerungen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der versteigerten Objekte am Amtsgericht Wesel (Wesel, Hamminkeln, Schermbeck, Hünxe) – von vier auf 14. Einzige Ausnahme bildet Moers, zuständig zudem auch für Neukirchen-Vluyn: Hier ist die Zahl der Zwangsversteigerungssachen leicht gefallen, von 42 im Jahr 2022 auf 40 im vergangenen Jahr.

Mehr Teilungsversteigerungen – Häufig Wohnimmobilien wurden versteigert

Die Autoren des Fachverlags Argetra sehen deutschlandweit Auswirkungen aufgrund einer Mischung „aus schwacher Konjunktur, hoher Inflation und einem schwachen Immobilienmarkt“. Während in den Vorjahren praktisch jede Immobilie habe verkauft werden können, sei die Nachfrage nun deutlich geringer. Es werde daher mit einer Zunahme der Zwangsversteigerungen gerechnet.

Eine weitere Entwicklung, welche die Sprecher der Amtsgerichte in Rheinberg und Moers sehen: Vermehrt haben sie es mit Teilungsversteigerungen zu tun. Auch in Wesel seien einige dieser Verfahren „zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft (zum Beispiel Erbengemeinschaft oder Ehegatten im Zuge der Scheidung) mit in die Übersicht geflossen“. Und: „Am meisten wurden Einfamilienhäuser versteigert, gefolgt von unbebauten Grundstücken und Eigentumswohnungen“, heißt es aus dem Weseler Amtsgericht. Auch in Dinslaken sind zuletzt eher Eigentumswohnungen unter den Hammer gekommen. In Moers seien es ebenfalls überwiegend Wohnimmobilien, sowohl Hausgrundstücke als auch Eigentumswohnungen, gewesen –kaum Gewerbeimmobilien.

Amtsgerichte berichten: Zwangsversteigerungen dauern

Zu durchschnittlichen Verkehrswerten können die Amtsgerichte auf Nachfrage keine Angaben machen. In Dinslaken habe sich aber kürzlich gezeigt: Zuletzt lagen die Gebote immer deutlich über dem angegebenen Verkehrswert. Dieser Trend könnte sich nun umkehren, so eine Vermutung. Flecken-Bringmann vermutet hier einen Einfluss der gestiegenen Immobilienpreise.

Manch einer wittert bei der Zwangsversteigerung schon mal ein Schnäppchen. Nichtsdestotrotz gibt es auch Fallstricke zu beachten: So können die Gerichte keine Innenbesichtigung ermöglichen. Wer sich für ein Objekt interessiert, kann die Gutachten hinzuziehen, zu welchen die Amtsgerichte online verweisen (www.zvg-portal.de). Schäden, Denkmalschutz oder bestehende Mietverhältnisse? Das ist vorher nicht immer ersichtlich. Außerdem ein Knackpunkt: Grundschulden und Hypotheken können mit versteigert werden. Es gilt also, sich gut zu informieren.

Zwangsversteigerungen im Kreis Wesel Aktuelle Termine zu Zwangsversteigerungen lassen sich online auf den Internetseiten der Amtsgerichte einsehen. Wer sich für eine Zwangsversteigerung interessiert, sollte sich vorab gut informieren. Anlaufstelle ist hier die Internetseite des NRW-Justizministeriums: www.justiz.nrw/BS/lebenslagen/Haus_und_Wohnung/Zwangsversteigerung Um den Ablauf kennenzulernen, wird empfohlen, vorab einem der öffentlichen Termine beizuwohnen.

Außerdem zeigt die Nachfrage bei den Gerichten: Das Verfahren um eine Zwangsverteigerung dauert. Im Schnitt seien es neun bis zwölf Monate, heißt es aus Wesel. Zur Verzögerung führten etwa die Schiwerigkeiten Wertgutachter oder Besichtigungstermine zu finden, erläutert Sprecher Bernhard Schröer aus Moers. (mit dpa)

