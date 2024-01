Solaranlagen-Boom im Kreis Wesel: Mehr Schäden auf Dächern?

Kreis Wesel Dachdecker im Kreis Wesel bestätigen den Boom der Solaranlagen, aber es gibt mitunter unerwünschte Schäden. Was die Innung rät.

Der Ausbau von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) schreitet weiter voran, auch im Kreis Wesel. Das zeigen Daten der Bundesnetzagentur, welche das Portal Selfmade Energy zusammengestellt hat. So hat beispielsweise Moers bis September des vergangenen Jahres den Bestand um 49,9 Prozent erhöht und kommt nun auf 2077 Anlagen, Dinslaken hat im gleichen Zeitraum um 45 Prozent zugelegt (1134 installierten Anlagen), die Kreisstadt Wesel hat demnach um 32,3 Prozent ausgebaut (2042). Und Rheinberg steht zum September bei 1411 installierten PV-Anlagen (plus 33,6 Prozent). „Die Energiewende findet auf dem Dach statt“, bestätigt Marco Remy, Obermeister der Dachdeckerinnung im Kreis mit Betrieb in Wesel. Doch dieser Boom hat auch ein paar Fallstricke.

Obermeister der Dachdeckerinnung: „Statik ist ein riesen Thema“

Denn in den vergangenen zwei Jahren, seit der Ausbau voranschreite, beobachten Remy und seine Kollegen einige Schadensfälle auf Dächern mit zuvor installierten Solaranlagen. So seien etwa Ziegel zerbrochen, in der Folge regne es ins Haus. Deutlich werde das auch, wenn Kundinnen und Kunden plötzlich nach neuen Dachziegeln fragten. Teilweise werde auch die Unterkonstruktion, das seien etwa die Folie oder Dämmsysteme, in Mitleidenschaft gezogen – durch das Bearbeiten des Daches und die Durchführung der Kabel. „Das Problem tritt mitunter später auf“, so Remy, etwa bei extremeren Wettereignissen mit Sturm und Starkregen, „wenn das Wasser nicht abgeführt werden kann.“ Und: „Die Statik ist ein riesen Thema“, nicht immer werde vorher überprüft, ob das Dach auch geeignet sei für die Anlage, so der Experte.

Aus Sicht von Remy ein großes Problem: Es gebe viele regionale sowie überregionale Anbieter, „die mit massivem Budget auf Kundenfang gehen“, etwa in den sozialen Netzwerken. Doch ist der Ansprechpartner überhaupt vor Ort? Hält er sich so lange am Markt? Es sei daher ratsam, sich an die örtlichen Handwerkerbetriebe zu wenden, die der Innung angeschlossen seien, empfiehlt Remy. Im Handwerk besteht eine Gewährleistungspflicht von fünf Jahren. Wenn Arbeiten am Dach von einem anderen Handwerk ausgeführt würden, kann es damit unter Umständen zu Problemen kommen.

Kreis Wesel: Dachdecker und Elektrotechniker tauschen sich aus

Geht es um Solaranlagen kommen zwei Handwerke ins Spiel: die Dachdecker und die Elektrotechniker. Remy betont die die Bedeutung der Kooperation: So habe er im vergangenen Jahr mit einem Elektroinstallateur eine eigene Firma mit der Ausrichtung für PV-Anlagen gegründet, um die Fachbereiche zusammenzuführen. Und, um dem Verbraucher deutlich zu machen, dass er hier eine Anlaufstelle für PV-Anlagen findet, denn der Kunde bringe die Handwerke nicht direkt damit in Verbindung, hat Remy festgestellt. Dieser Weg sei ein gängiger, viele Dachdecker suchten sich Kooperationspartner. Die Innungen der Kreishandwerkerschaft haben sich im vergangen Jahr zu diesem Thema beraten, berichtet Remy. Und anschließend eine Liste ausgetauscht, damit Betriebe zusammenkommen. Viele Dachdecker ließen sich zudem zum PV-Manager weiterbilden.

Worauf sollten Immobilienbesitzer achten, wenn sie eine Solaranlage installieren wollen? „Erstmal das Dach überhaupt auf die Möglichkeit einer Photovoltaikanlage prüfen lassen“, sagt Remy. Viele Anlagen würden auf alten Dächern installiert, „eigentlich steht hier aber eine energetische Sanierung mit Wärmedämmung an, damit das auch über Jahrzehnte vernünftig hält.“ Denn Remy gibt zu bedenken, dass es 15 bis 20 Jahre dauere, bis sich die Kosten für die Anlage auf dem Dach armotisierten. Auch aus dem Grund der Gewährleistungspflicht sei es von Vorteil, die Dachsanierung mit der Installation einer PV-Anlage zu kombinieren, rät er.

Wer sich für die Installation einer Solaranlage interessiert, dem empfiehlt Marco Remy die Internetseite www.pv-dachdecker.de, hier finde sich eine Liste mit Betrieben und zudem ein Kostenkalkullator.

