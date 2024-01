Streik und Bauern: Niag rechnet im Kreis Wesel mit Problemen

Kreis Wesel/Niederrhein Für Pendler und Reisende kann es in den nächsten Tagen zu Einschränkungen kommen. Die NIAG appelliert, Alternativen zu suchen. Hier gibt‘s Infos.

Durch weitere Protestaktionen von Landwirten in dieser Woche und den Streik bei der Bahn kann es im gesamten Liniennetz der Niag auch in den nächsten Tagen zu Einschränkungen kommen. Das teilte das Verkehrsunternehmen jetzt mit. Umsteiger auf Busse und auf den Pkw dürften zu einem höheren Verkehrsaufkommen führen, durch das Mehr an Fahrgästen in Bussen könne es wegen häufigerer Halte zu Verspätungen einzelner Busfahrten kommen, hieß es weiter.

„Bitte informieren Sie sich vor Fahrtantritt über die Niag-App oder unseren Fahrplaner auf der Website“, so das Verkehrsunternehmen. Reisende sollten sicherheitshalber für ihre Reise mehr Zeit einplanen. Ebenso sollten gegebenenfalls alternative Verbindungen gesucht werden. Informationen zur Fahrt oder Fahrtalternativen finden Fahrgäste auf der Niag-Website im Fahrplaner, in der App und in allen Fahrauskünften mit Echtzeitinformationen.

