Stunde der Wintervögel: Was im Kreis Wesel auffällt

Kreis Wesel Im Kreis Wesel haben sich wieder Menschen an der Stunde der Wintervögel beteiligt. Dazu ruft der Nabu jedes Jahr auf. Was aufgefallen ist.

Die Kreis Weseler haben wieder fleißig nach Vögeln Ausschau gehalten. Nun liegen die Ergebnisse zur „Stunde der Wintervögel“ vor, zu der Zählung ruft der Naturschutzbund (Nabu) in NRW seit vielen Jahren auf. Spitzenreiter wie im Vorjahr war 2024 der Haussperling – er wurde 2241 Mal gezählt und in 60 Prozent der Gärten beobachtet. Allerdings etwas weniger als noch im Vorjahr (minus acht Prozent).

Auf Platz zwei und drei folgten in diesem Winter die Kohl- (1565) und Blaumeise (1285). Insbesondere die Kohlmeise hat im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Sprung nach oben gemacht (plus 13 Prozent). Beobachter haben sie in knapp 85 Prozent der Gärten entdeckt. Dahinter folgen Amsel (933) und Elster (663). Diese Plätze entsprechen auch dem NRW-Landestrend.

Nabu-Vorsitzender im Kreis: Erholung für Amsel und Grünfink

Was fällt auf? „Die Amsel hat das Usutu-Virus wohl gut überstanden, das war über Jahre katastrophal“, sagt Peter Malzbender, Nabu-Vorsitzender im Kreis. An einer Futterstelle in Voerde habe er zeitgleich 14 Amseln gesehen, betont er. Auch die Population des Grünfinks habe sich nach einem Einknick aufgrund einer bakteriellen Erkrankung wieder erholt, „das ist erfreulich“. Darüber hinaus beobachtet Malzbender aufgrund milderer Temperaturen schon erste Balztätigkeiten: Die Heckenbraunelle beginne etwa mit dem Brutgesang, die Meisen besetzten ihre Brutreviere.

In diesem Winter haben laut den Ergebnissen des Nabu 550 Vogelfreunde bei der Zählung mtigemacht und in 398 Gärten 12.694 Vögel beobachtet. Etwas mehr als noch im vergangen Winter, als 525 Personen 12.251 Vögel zählten. Seit 2011 ruft der Nabu zusammen mit dem LBV (Landesbund für Natur- und Vogelschutz) in Bayern zur einstündigen winterlichen Vogelzählung im Garten, Park oder auf dem Balkon auf. Vom 9. bis 12 Mai können Interessierte wieder bei der „Stunde dr Gartenvögel“ mitmachen, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Ergebnisse zur „Stunde der Wintervögel“ gibt es hier: https://nrw.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/sdw/ergebnisse/15502.html

