Sturmgefahr im Kreis Wesel: Deutscher Wetterdienst warnt

Nach Hochwasser, Blitzeis und Schneefall hatte sich das Wetter am Niederrhein in den vergangenen Tagen etwas beruhigt: In der Nacht zum Montag erreicht dann allerdings ein kleines Sturmtief die Region. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat deshalb für den Kreis Wesel eine amtliche Warnung vor Sturmböen (Warnstufe 2 von 4) herausgegeben – sie gilt derzeit von Mitternacht bis Montagnachmittag (22. Januar) um 17 Uhr. Die Warnung gilt für weite Teile von Nordrhein-Westfalen, die ständig aktualisierte Warnkarte des Wetterdienstes ist unter diesem Link abrufbar.

Es treten am Montag demnach Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 75 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 Kilometer pro Stunde gerechnet werden. Laut dem Online-Portal www.wetter-niederrhein.de halten die Böen am Niederrhein bis zum Nachmittag an und lassen am Abend etwas los. Dazu wechseln sich Auflockerungen mit vielen Wolken ab, es gibt einzelne Schauer und trockene Phasen. Die Temperaturen liegen um zehn Grad am Morgen, nachmittags sinken sie auf acht Grad ab. Am Dienstag beruhige sich das Wetter dann zunächst, ehe nach dem derzeitigen Stand in der Nacht zum Mittwoch erneut ein Sturmfeld aufzieht, schreibt der Hobby-Meteorologe Hubert Reyers in seinem genauen Wetterbericht für den Niederrhein.

