Camping direkt am See – im Kreis Wesel ist das in der Dingdener Heide möglich.

Kreis Wesel Das Online-Portal „Camping.Info“ hat seine Awards für 2024 vergeben. In die Bestenliste schafften es auch zwei Campingplätze aus dem Kreis Wesel.

Das bekannte Online-Portal „Camping.Info“ hat seine Awards für das Jahr 2024 verliehen. Unter die 100 besten Campingplätze in Europa schafften es in diesem Ranking auch zwei Anlagen vom Niederrhein – beide befinden sich im Kreis Wesel. Auf Platz 22 landete der Campingplatz Kerstgenshof in Sonsbeck, er verbesserte sich dabei im Vergleich zum Vorjahr um sieben Plätze. Ebenfalls in die Liste aufgenommen wurde der Campingplatz „Erholungsgebiet Dingdener Heide“ in Hamminkeln, er landete auf Platz 86, im Vorjahr war er nicht unter den Top 100 platziert.

Campingplatz Kerstgenshof liegt in der Nähe von Xanten

Der Kerstgenshof kommt auf eine durchschnittliche Bewertung von 4,7 Punkten (bei 964 Bewertungen), maximal möglich sind fünf Punkte. Besonders gut schneidet der Platz in den Bereichen Sauberkeit, Infrastruktur, Sanitäranlagen und Freundlichkeit ab. Die Anlage befindet sich im Sonsbecker Ortsteil Labbeck und bietet sich beispielsweise für eine Besichtigung der Stadt Xanten oder als Ausgangsbasis für Fahrradtouren am Niederrhein an. Der Campingplatz in der Dingdener Heide erreicht sogar eine Durchschnittsbewertung von 4,8, allerdings bei erst 325 Rezensionen insgesamt. Die besten Noten gab es in den Kategorien Sauberkeit und Freundlichkeit. Der Platz bietet sich ebenfalls für Camper an, die gerne mit dem Rad am Niederrhein unterwegs sind oder Wanderungen durch die Heidelandschaft unternehmen möchten.

Als Grundlage für den Award dienen nach Angaben des Online-Portals mehr als 135.000 Bewertungen von über 73.000 Campingurlaubern. Demnach werden die allgemeine Gästezufriedenheit sowie die Anzahl und die Aktualität der Bewertungen berücksichtigt. Es sollen so nicht nur große, sondern auch kleinere Plätze im Ranking auftauchen. Der Award sei ein reiner Publikumspreis. „Einzig und allein entscheiden die Bewertungen der Camper darüber, wie sich das Ranking jedes Jahr erneut zusammensetzt“, erklärt Maximilian Möhrle, der Geschäftsführer des Online-Portals. Der Preis wurde in diesem Jahr zum 13. Mal verliehen. Zur Auswahl standen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern.

Urlaube mit Reisemobil, Wohnwagen oder Zelt gewinnen nach wie vor an Beliebtheit. „Aufgrund der steigenden Attraktivität von Camping empfehlen wir Urlaubern, möglichst frühzeitig den gewünschten Campingplatz zu reservieren. Beliebte Plätze sind – insbesondere in den Ferienzeiten – schnell ausgebucht“, sagt Möhrle. Das auf Campingurlaube spezialisierte Internetportal gehört mit jährlich rund 110 Millionen Seitenaufrufen nach eigenen Angaben zu den führenden Campingportalen in Europa.

