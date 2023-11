Alltagssprache Kreis Wesel: LVR-App erforscht Besonderheiten

Mit der Sprach-App Palava wollen die Sprachforschervon LWL und LVR die Umgangssprachen in NRW untersuchen.

Kreis Wesel Der LVR will mit einer App die Besonderheiten in der Alltagssprache in NRW und somit auch im Kreis Wesel untersuchen und ruft zum Mitmachen auf.

Rad, Fitz oder Leeze – wie nennen Sie Ihren Drahtesel? Hier gibt es Unterschiede in Nordrhein-Westfalen –und diese wollen die Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen (LWL) genauer untersuchen. Dafür ist die Sprach-App im Juni dieses Jahres veröffentlicht worden. Der LVR ruft nun in einer Mitteilung zum Mitmachen auf.

Die Sprachforscherinnen und Sprachforscher wollen mithilfe der App untersuchen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es in der Alltagssprache der beiden nordrhein-westfälischen Landesteile gibt – und somit auch im Kreis Wesel. „Die Dialekte des Rheinlands und Westfalens sind gut dokumentiert“, so LVR-Sprachwissenschaftlerin Dr. Charlotte Rein, „doch der Variantenreichtum der alltäglichen Umgangssprache ist noch wenig erforscht.“

LVR: 4000 Menschen haben sich an der Sprach-App beteiligt

Um möglichst authentische Sprachdaten zu erhalten, sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Landschaftsverbände auf die Unterstützung der Menschen in Nordrhein-Westfalen angewiesen. „Bis jetzt haben bereits über 4000 Leute mitgemacht. Doch wie man auf der Sprachkarte zur Kenntnis der Redewendung ‚einen Ratsch am Kappes haben‘ sehen kann, sind einige Städte und Gemeinden noch ‚weiße Flecken‘“, so LVR-Sprachforscherin Rein weiter.

Damit diese weniger werden und sich die Karten füllen, sind laut Mitteilung alle dazu eingeladen, mitzumachen. Die App Palava steht in allen gängigen App-Stores zum kostenlosen Download aufs Smartphone bereit.

