Vatikan-Beschluss: Ein richiger Schritt, aber...

Kreis Wesel So beurteilen Kreisdechant Stefan Sühling und Betroffene im Kreis Wesel den Vatikan-Beschluss zu Segnung gleichgeschlechtlicher Paare.

Für viele kam die Grundsatzerklärung des Vatikans zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Der Beschluss selbst aber wird sehr begrüßt, von beiden Seiten im Kreis Wesel – sowohl von der Kirche als auch von Betroffenen. Gleichwohl sehen sie es nur als Auftakt der Entwicklung zu einer weltoffeneren katholischen Kirche.

Für Kreisdechant Stefan Sühling ist der Vorstoß aus Rom ein Schritt in die richtige Richtung. Dass der Vatikan jetzt relativ plötzlich diese Entscheidung getroffen habe, habe ihn überrascht, gleichwohl zeichne sich endlich ab, dass sich der Vatikan „der Lebenswirklichkeit der Menschen nicht weiter in Ablehnung und Ignoranz nähert“, sagt Sühling. Er freue sich, dass Rom die menschlichen Unterschiede jetzt zur Kenntnis nehme, so der Kreisdechant, der sich in der Vergangenheit bereits kritisch mit dem in vielen Dingen rückwärtsgewandten Weltbild der katholischen Kirche auseinandergesetzt hat und im vergangenen Jahr bereits einen anderen Umgang der Kirche unter anderem mit Diversität, Geschlechterempfinden und sexueller Ethik forderte.

Dass die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare nicht im Gottesdienst vorgenommen werden darf, findet Sühling zumindest missverständlich. Schließlich sei Gebet immer auch Gottesdienst. Bei Segnungen werde auch immer in der Bibel gelesen und gesungen.

Dass der Vatikan aber eine deutliche Grenze zum Sakrament der Ehe zieht, könne er nachvollziehen. Ob er es auch richtig findet, diese Frage möchte Stefan Sühling nicht auf die Schnelle beantworten. Schließlich könne man trefflich über die heutige Definition von Ehe und über verschiedene Lebensmodelle streiten. „Ich bin aber immer dafür eingetreten, dass Menschen jedweder sexuellen Orientierung den Segen Gottes erbitten können sollen.“ So wie es der Vatikan jetzt auch in seiner Grundsatzerklärung festlegt.

Vatikan-Beschluss: Das sagt der Bischof Bischof Felix Genn begrüßt die Entscheidung des Vatikans zur Segnung unverheirateter und homosexueller Paare ebenfalls. „Ich bin sehr froh über dieses Dokument, weil es aus einer sehr großen Ausgewogenheit Stellung nimmt zu dem Wunsch, wenn Menschen um einen kirchlichen Segen bitten, auch wenn sie nicht in einer sakramentalen Ehe leben“, wird Genn in einer Stellungnahme des Bistums Münster, zu dem die katholischen Kirchengemeinden im Kreis Wesel gehören, zitiert. „Es ist richtig ist, den Seelsorgern zu vertrauen, wenn sie in pastoraler Klugheit mit Lebenssituationen umgehen und einen Segen, der erbeten wird, spenden, ohne die Lehre der Kirche zu verletzen.“ Es dürfe im Blick auf Segnungsfeiern keine Spaltungen unter den hauptamtlichen Mitarbeitern und in den Gemeinden geben. „Das wäre schädlich für die Menschen, um die es in diesen Segnungsfeiern geht. Denn das, worum sie bitten, betrifft sie im Innersten.“

„Ich finde dieses Zugehen auf die Lebensrealität der Menschen erstmal super“, so Sühling. Wichtig sei aber, „dass es damit nicht getan ist“. Man müsse das Gespräch mit und den Kontakt zu dieser Personengruppe festigen und den Weg gemeinsam gehen, „auf Augenhöhe“, so der Kreisdechant weiter. Die Aufgaben, die der katholischen und römischen Kirche aus dieser Grundsatzerklärung gestellt würden, seien groß. Für ihn habe der Beschluss zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare aber eines gezeigt: „Und die Kirche bewegt sich doch. Langsam und schwerfällig zwar, aber sie bewegt sich.“

Sascha Roncevic, Vorsitzender im Verein Slam and Friends Moers (Schwule, Lesben und Freunde), begrüßt die Erklärung des Vatikans ebenfalls zunächst einmal als „einen Schritt in die richtige Richtung“. Die Entscheidung habe je nach Land und Region auch eine unterschiedliche Wirkung. Aber es bräuchte einen Lauf, um gleichzuziehen, findet er.

Denn gleichzeitig zementiere die Katholische Kirche mit der Betonung der Unterscheidung zum Sakrament der Ehe die Ungleichbehandlung. Die Katholische Kirche segne auch Pferde, Schiffe oder Kläranlagen, auf dieser Stufe stünden jetzt auch unverheiratete und gleichgeschlechtliche Paare. Seine Kritik: Das sorge weiter für eine ablehnende Haltung in der Gesellschaft. Trotz sinkender Mitgliederzahlen habe die Kirche immer noch großen Einfluss. „Für das gesellschaftliche Klima wäre eine klare Position wünschenswert.“

