Verdi-Streik im Kreis Wesel: Fahren die Schulbusse der Niag?

Kreis Wesel/ Am Niederrhein Die Gewerkschaft Verdi hat wieder zum Warnstreik aufgerufen. Auch die Niag könnte im Kreis Wesel betroffen sein – in einem Bereich besonders.

Der für Donnerstag, 15. Februar, angekündigte Warnstreik der Gewerkschaft Verdi im Nahverkehr könnte auch Auswirkungen auf die Linien der Niag haben. Wie das Busunternehmen mitteilte, kann es besonders im Kreis Wesel und dort vor allem im Raum Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn zum Ausfall einzelner Fahrten kommen.

Schüler sollen aufgrund des Warnstreiks nicht von Einschränkungen betroffen sein

Das Teamder Niag arbeite daran, dass Schülerinnen und Schüler trotz des Warnstreiks möglichst ohne Einschränkungen zu ihren Schulen und auch wieder nach Hause befördert werden können, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Betriebsplanung habe sich bereits auf die zu erwartenden Auswirkungen des Warnstreiks eingestellt und Touren entsprechend geplant.

„Die Gewerkschaft Verdi hatte ihre Mitglieder auch bei der NIAG, wie bei vielen anderen Unternehmen im ÖPNV, bereits am 2. Februar zum Warnstreik aufgerufen“, so das Unternehmen. An diesem Tag habe sich der Streik eher geringfügig ausgewirkt: „Einzelne Fahrten entfielen, über den Tag verteilt konnten streikbedingt rund neun Prozent der Linienfahrten nicht stattfinden“, heißt es. Schwerpunkt der Ausfälle seien der Raum Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn gewesen, so wie es nun erneut erwartet wird.

Es gilt, sich vor Fahrtantritt über etwaige Ausfälle zu erkundigen

Entwarnung gebe es für die Tochtergesellschaft Look sowie die von Niag und Look beauftragten Unternehmen, von denen viele Linien vor allem im Kreis Kleve und auch im Kreis Wesel und im westlichen Duisburg unterwegs sind: Diese werden nicht bestreikt. Dementsprechend werden deren Fahrten am Donnerstag nicht von Ausfällen betroffen sein.

Dennoch werden Fahrgäste gebeten, sich vor Fahrtantritt zu erkundigen. Informationen zur Fahrt oder zu Fahrtalternativen seien auf der Niag-Website im Fahrplaner, in der Niag-App und in allen Fahrauskünften mit Echtzeitinformationen zu finden, teilt das Busunternehmen mit. Außerdem stehe für telefonische Fahrplanauskünfte die „Schlaue Nummer für Bus & Bahn in NRW“ 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche zur Verfügung: 0800/6504030.

