Vermehrt Einbrüche in Pkw: Kreis Weseler Polizei gibt Tipps

Kreis Wesel Die Kreis Weseler Polizei meldet mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen – gleich vier aus Firmen-Pkw am vergangenen Wochenende. Was sie rät.

Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen an mehreren Fahrzeugen im Kreisgebiet zu schaffen gemacht, die Polizei nimmt das zum Anlass und gibt Tipps zur Sicherung. Gleich vier angezeigte Diebstähle aus Firmenfahrzeugen verzeichnet die Kreispolizei nach dem vergangenen Wochenende: So haben den Angaben zufolge zwischen Samstag und Sonntag, 21. auf den 22. Januar, mehrere Bürgerinnen und Bürger Anzeige wegen aufgebrochenen Firmenfahrzeugen im Bereich Moers und Neukirchen-Vluyn erstattet. Zumeist wurde Werkzeug entwendet, heißt es in einer Mitteilung.

Firmen- und Privatfhrzeuge werden Opfer von Diebstählen

Auf der Hochstraße in Neukirchen-Vluyn schnitten unbekannte Täter gleich zwei Mal die Karosserie eines Transporters auf. Auf der Wilhelm-Müller-Straße in Moers sei es zu einem Aufbruch eines Firmenfahrzeugs gekommen, auf dem Dresdener Ring sei es nur beim Versuch geblieben, dortiges Werkzeug zu entwenden. Nicht selten liegen in solchen Fällen wegen der Schäden am aufgebrochenenen Fahrzeug und wegen der entwendeten Gegenstände hohe Schadenssummen vor, so die Polizei.

Auch auf Fahrzeuge von Privatpersonen hatten es unbekannte Täter abgesehen: In Wesel wurden an der Drosselstraße, an der Reeser Landstraße, an der Finkenstraße und an der Mozartstraße Fensterscheiben von Fahrzeugen eingeschlagen, in den meisten Fällen seien Gegenstände wie zurückgelassene Taschen oder Portmonnaies entwendet worden.

So können Privatpersonen ihre Fahrzeuge vor Diebstahl schützen

Aus diesem Grund appelliert die Kreispolizeibehörde: „Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese, verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.“ Sollte keine Garage zur Verfügung stehen, biete es sich an, das Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten Stellen und belebten Straßen zu parken. Wichtig dabei ist: „Verschließen Sie Ihr Fahrzeug stets, auch wenn Sie es nur kurz verlassen“, so die Polizei. Auch auf optische und akustische Signale sollten Fahrer achten, wenn sie das Fahrzeug per Fernbedienung abschließen. Denn: Funkblocker können das Funksignal der Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern. Falls vorhanden ist es auch ratsam, stets die Diebstahlwarnanlagen zu aktivieren. Es gilt: „Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.“

Polizei im Kreis Wesel gibt Tipps speziell für Firmenfahrzeuge

Die Polizei richtet sich auch an die Nutzer von Firmenfahrzeugen: Wenn möglich sollten keine wertvollen Werkzeuge im Fahrzeug gelagert werden, wenn es über einen längeren Zeitraum abgestellt wird. Zusätzlich empfiehlt die Polizei: „Sichern Sie Türen und den Kofferraum mit zusätzlich eingebauten Bolzenriegelschlössern und Fenster gegebenenfalls mit Metallgittern.“ Für ein Unternehmen sei es auch ratsam, sich über die verschiedenen Möglichkeiten von Diebstahlwarnanlagen, zum Beispiel Kontakt- oder Innenraumüberwachung zu informieren. Wer dennoch Werkzeug im Fahrzeug hinterlässt, sollte sich diese für den Diebstahlsfall mit deren Individualnummern notieren.

Weitere Informationen gibt es bei der Kreispolizeibehörde Wesel, Kommissariat für Kriminalprävention/ Opferschutz unter der Telefonnummer 0281-107 4410.

