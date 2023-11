Kreis Wesel/Niederrhein. Der Rhein-Pegel steigt auf 7,94 Meter. Der Scheitel soll Wesel am Mittwoch erreichen. Einschränkungen für die Schifffahrt soll es nicht geben.

Nach starken Regenfällen in Süddeutschland steigt auch der Pegel am Niederrhein.

Der Rhein führt bei Duisburg, Wesel und Emmerich deutlich mehr Wasser.

Ende der Woche sollen die Wasserstände wieder fallen.

Der Rheinpegel am Niederrhein ist in den vergangenen Tagen weiter angestiegen. Er lag am Dienstagmittag bei 7,94 Metern und damit weniger als einen Meter unter der ersten Hochwassermarke (8,70). Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt geht auf Nachfrage aber nicht davon aus, dass die erste Marke überhaupt erreicht wird. Zwar werde es bis zum Abend und auch am Dienstag Pegelanstiege geben, aber diese würden die Schifffahrt auf dem Rhein „nicht weiter beeinträchtigen“. am Mittwochmorgen soll der Scheitel, also der höchste Punkt der durchlaufenden Welle, Wesel erreichen und bei 7,80 bis 8,10 Metern liegen. „Gegen Ende der Woche klingen die Wasserstände wieder ab“, so ein Sprecher der Bundesbehörde.

Hochwassergefahr am Niederrhein: Scheitelpunkt wird am Mittwoch erwartet

In den vergangenen Tagen war der Pegel in Wesel deutlich angestiegen, am Samstag hatte er die 7-Meter-Marke passiert. Nach den starken Niederschlägen in Süddeutschland ist auch in den nächsten Tagen weiterhin mit einem Anstieg zu rechnen. In Duisburg erwarten die Behörden bereits für Dienstag den Scheitel mit einem Pegel von 8,50 Metern. Die Verwaltung hat dort das Sperrtor am Marientor geschlossen, um die Altstadt vor Hochwasser zu schützen. Am Mittwoch soll das Tor wieder geöffnet werden.

Weiter südlich im Rheingebiet gab es schon Folgen: Nach starken Regenfällen war der Rhein bei Basel wegen Hochwassers in der vergangenen Woche für die Schifffahrt gesperrt worden. In Genf wurden vorsichtshalber fünf Brücken über den Rhone-Zufluss Arve gesperrt. Am Rhein war das Dreiländereck zwischen Schweiz, Deutschland und Frankreich betroffen, wie die Schweizer Behörden meldeten. Am Donnerstag konnten die Behörden aber bereits wieder Entwarnung geben.

Noch ist beim Rhein-Pegel in Wesel die Hochwassermarke nicht erreicht worden. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Die Pegelstände am Mittelrhein sollen laut Vorhersagen ab Mitte dieser Woche wieder fallen. Die Stadt Koblenz in Rheinland-Pfalz hatte in der vergangenen Woche angekündigt, neben dem Aufbau von Teilen der Hochwasserschutzwand und dem Schließen von Schutztoren das Parken am Peter-Altmeier-Ufer zu verbieten. Am Pegel Koblenz lag die Meldehöhe am Freitagvormittag bei 5,02 Metern, am Montag bei 5,80 Metern. (rku/dpa)

