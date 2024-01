„Vor Systemkollaps“: SPD beruft kommunalen Finanzgipfel ein

Kreis Wesel Welche Lösungswege gibt es aus der finanziellen Misere? Die SPD-Kreistagsfraktion lädt Fraktionsmitglieder zum internen Finanzgipfel ein.

„Wir stehen vor einem Systemkollaps“, so Christoph Landscheidt Präsident des Städte- und Gemeindebundes in NRW und Kamp-Lintforts Bürgermeister. Vor dem Hintergrund der öffentlichen Haushaltslage und den aktuellen Herausforderungen in den Kommunen veranstaltet die SPD-Kreistagsfraktion mit den SPD-Bürgermeistern am Freitag, 26. Januar, in Wesel einen kommunalen Finanzgipfel, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Zu dieser nicht-öffentlichen Veranstaltung sind die SPD-Fraktionsmitglieder aus Kreistag und den kommunalen Räten eingeladen.

Wie sieht die finanzielle Lage der Kommunen im Kreis Wesel aus? Können sie ihre Aufgaben wie die Bereitstellung ausreichender KiTa-Plätze oder ab 2026 den gesetzlichen Betreuungsanspruch im sogenannten offenen Ganztag erfüllen? Für eine gute kommunale Infrastruktur vor Ort wie Schulen, Sportanlagen, öffentlicher Nahverkehr, Straßen, Bibliotheken oder Kultur sorgen? Welche Möglichkeiten und Lösungen sehen die Stadtoberhäupter? Dazu sollen Bürgermeisterin und Bürgermeister berichten. Diskutiert werden soll auch, welche Handlungsoptionen und Lösungswege es aus der finanziellen Misere gibt.

