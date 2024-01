Warnstreik im ÖPNV: Laut Niag vor allem Kreis Wesel btroffen

Am Freitag soll im ÖPNV gestreikt werden. Insbesondere der Kreis Wesel ist laut Niag dann betroffen. (Archivfoto)

Kreis Wesel Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag, 2. Februar, zu einem Warnstreik im ÖPNV aufgerufen. Die Niag informiert über die Auswirkungen.

Pendlerinnen und Pendlern drohen nach dem zuletzt mehrtägigen Streik der Lokführer erneut Einschränkungen: Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag, 2. Februar, zu einem Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. Wie die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag) mitteilen, kann es daher an diesem Tag zu Ausfällen einzelner Fahrten kommen, „vor allem der Kreis Wesel ist voraussichtlich betroffen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Fahrten der Tochtergesellschaft Look seien derweil nicht betroffen.

Fahrgäste können sich laut Angaben der Niag im Fahrplan auf der Niag-Internetseite, in der App der Niag und in allen Fahrauskünften mit Echtzeitinformationen informieren. Außerdem verweist die Niag für telefonische Fahrplanauskünfte auf die „schlaue Nummer für Bus & Bahn in NRW“ , welche 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehe: 0800 6 50 40 30 (kostenfrei aus allen deutschen Netzen).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel