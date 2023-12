Kreis Wesel Am Weihnachtsmorgen aus dem Fenster schauen und auf eine in weißem Schnee gehüllte Welt schauen. Das halten Kreis Weseler von weißen Weihnachten.

Eine verschneite Bilderbuchlandschaft sieht nicht nur schön aus, sondern gehört für viele zur Weihnachtszeit dazu. „Wie soll er ‚dazugehören‘, wenn man von hier kommt? Wir kennen, den doch hauptsächlich aus Filmen und Weihnachtsmotiven“, schreibt eine Facebook-Nutzerin mit einem Lach-Emoji über den hier so seltenen Schnee. Auch wenn sie vermutlich recht hat, stirbt die Hoffnung bekanntlich zuletzt. Die NRZ wollte wissen, was die Kreis Weseler von weißen Weihnachten halten und hat auf Facebook und Instagram nachgefragt.

„Ich finde, es gehört dazu, auch wenn ich die Kälte nicht so mag“, sagt eine Nutzerin aus Wesel bei Instagram. Annett Maas aus Neukirchen-Vluyn findet auch, dass Schnee dazugehöre, „aber in unserer Gegend sind wir grüne Weihnachten gewohnt“. Die Kreis Weseler sehen es realistisch. Viele wollen zwar Schnee an Weihnachten, aber wissen „das passiert am Niederrhein leider nicht“, wie Holger Reichert aus Dinslaken auf Facebook schreibt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Niederrhein an Weihnachten schneit, ist wirklich sehr gering. Das bestätigt auch Wetterexperte Hubert Reyers: „Die Region ist durch die Meere begünstigt.“ Diese seien ein bis zwei Grad zu warm, fügt er hinzu. Weiße Weihnachten habe es das letzte Mal 2010, 2000 und 1981 gegeben. Für die diesjährige Vorweihnachts-Woche sagt der Experte Sturm und Wind voraus.

Es wird zu „99,9 Prozent“ grüne Weihnachten geben

Zur Freude einiger: „Bei dem eh schon grenzenlosen Verkehrschaos im Pott, nein Danke. Hier reichen ja schon ein paar Regentropfen und die Menschheit flippt aus“, schreibt Stefan Altschaffel aus Dinslaken leicht überspitzt auf Facebook. Ein „Verkehrschaos“ befürchtet auch eine Instagram-Nutzerin aus Dinslaken: „Ich kann da gut drauf verzichten“, schreibt sie. „Wenn viel Schnee liegt, können meine Kinder nicht zu mir kommen. Da wäre ich sehr traurig.“

Das Fazit: Schnee ist zwar schön anzusehen, jedoch bringt er mehr Nachteile als Vorteile mit sich. Die Temperaturen würden, laut Wetterexperte Hubert Reyers, von sechs bis über zehn Grad schwanken. Daher könne zu „99,9 Prozent“ mit grünen Weihnachten gerechnet werden, so der Experte. Reyers warnt vor allem vor dem durch Regen aufgeweichten Boden. Es könne vereinzelt zu umfallenden Bäumen kommen. Auch locker sitzende Dachziegel seien vor dem stürmischen Wetter, das uns am Niederrhein bevorstehe, nicht sicher, warnt er.

