Weihnachtstrecker: Bald rollen sie in Xanten und Sonsbeck

Xanten/Sonsbeck Am 16. Dezember, rollen die Weihnachtstrecker in Xanten, am 17. in Sonsbeck. Das sind die Strecken und Haltepunkte, die schon feststehen.

Auch im linksrheinischen Kreis Wesel rollen dieser Tage ein letztes Mal die Weihnachtstrecker, demnächst in Xanten und Sonsbeck. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / Dinslaken

In diesem Jahr endet eine Aktion, die schon fast Tradition geworden war: Die Weihnachtstrecker rollen ein letztes Mal. Bauern aus der Region schmücken ihre Arbeitsmaschinen mit Lichtern, um unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Es war die Idee einer friedlichen Demonstration des „Vereins Land sichert Versorgnung“. Die geschmückten Traktoren kamen sehr gut an, die Anliegen der Bauern gerieten in den Hintergrund. Deshalb ist es in diesem Jahr das letzte Mal, dass die Weihnachtstrecker rollen. Wer das beeindruckende Spektakel noch nicht gesehen hat, hat als Nächstes in Xanten und Sonsbeck die Chance dazu.

Samstag, 16. Dezember, Xanten: Der Zug der leuchtenden Trecker startet am APX Busparkplatz in Xanten. Über Am Rheintor, Lüttinger Straße, Holzweg und Poststraße geht es zum ersten Haltepunkt, Evangelisches Altenzentrum Haus am Stadtpark. Über Poststraße, Holzweg, Viktor- und Helenastraße, rollen die Weihnachtstrecker zum zweiten Stopp, St. Elisabeth-Haus. Zum Xantener Krankenhaus gelangen die Bauern über Elisabethstraße, Helena- und Viktorstraße, Augustusring, Veener und Heeser Weg und In der Hees. Vierter Haltepunkt ist Haus Sebastian, dorthin geht es über Heeser und Veener Weg, Veener Straße und Dickstraße sowie Kräheneck. Auch Burg Winnenthal ist Ziel des Lichterzuges, dorthin gelangen die Weihnachtstrecker über Kräheneck, Halfmannsweg, Dorfstraße, Sonsbecker und Weseler Straße sowie Winnenthal. Sechster Stopp ist das Marienstift über Wesesler, Rheinberger und Xantener Straße, Schul- und Ulrichstraße. Zum Schluss treffen die Weihnachtstrecker sich bei der Landwirtschaft Hussmann an der Drüpter Straße 33, dorthin geht es über Ulrichstraße, Burgstraße, Weseler und Drüpter Straße.

Weihnachtstrecker 2023: Das ist der Streckenverlauf in Sonsbeck

Am Sonntag, 17. Dezember, ist Sammel- und Startpunkt der Weihnachtstrecker am Kerstgenshof in Labbeck. Aktuelle Planung: Über Marienbaumer Straße, Hufschen Weg und Reichswaldstraße geht es zum Kinderheim Hauschenhof. Zweiter Haltepunkt ist Haus Schöneck, über Reichwaldstraße, Uedemer und Marienbaumer Straße soll es dort hingehen. Wie die Bauern dann zum Haus Gerebernus gelangen, ist noch nicht abschließend geklärt, das wird wohl erst beim Start des Lichterzuges geschehen.

Weitere Stationen sind das LVR-Wohnheim über Pachland und Zur Licht, der Verein Besondere Kinder über Zur Licht und Danzigerstraße. Der weitere Weg zum Kloster St. Bernardin ist noch offen, von dort aus geht es zur Endstation, dem Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck über Am Steeg, Everdonk, Gelderner Straße und Graf Haeseler-Weg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel