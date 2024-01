WenDo-Workshop: Neuer Termin für Mädchen im Kreis Wesel

Kreis Wesel Um Selbstbehauptung und Selbstverteidigung geht es in einem Workshop am 3. und 4. Februar. Wie sich interessierte Mädchen anmelden können.

Der Runde Tisch gegen Gewalt an Frauen und Mädchen im Kreis Wesel, fördert Frauen und Mädchen für ein selbstbestimmtes Leben. Mit dem WenDo-Workshop, übersetzt heißt das „Weg der Frauen und Mädchen“, wird das Thema Selbstbehauptung und Selbstverteidigung aufgegriffen. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Februar, gibt es daher jeweils von 11 bis 15 Uhr einen kostenlosen Workshop in Moers, für Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren, wie der Kreis mitteilt.





„Wir können Übergriffe leider nicht immer wirksam verhindern, aber wir können Sorge dafür tragen, dass sich Mädchen sicherer fühlen. Daher sollten wir unsere Töchter schon heute an Präventionsangeboten wie diesem partizipieren lassen“, wird Lilian Spogahn, Geschäftsführerin des Runden Tisches, zitiert.

WenDo-Workshop im Kreis Wesel: Hier geht es zur Anmeldung

Die Diplompädagogin, Bildungsreferentin und WenDo-Trainerin, Martina Specker, zeigt den Teilnehmerinnen altersgerecht verschiedene Techniken von WenDo und erarbeitet mit ihnen Strategien, um sich selbst, auch in schwierigen Situationen zu behaupten. Natürlich solle aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Auch für die Verpflegung werde gesorgt. Die Veranstaltung findet erstmalig in den Räumlichkeiten des AWO-Jugendzentrum Kaktus in Moers statt. „Wir freuen uns sehr, den Kurs - nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren in Wesel - nunmehr in Moers und damit auf der anderen Rheinseite anbieten zu können“, so Spogahn.





Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte Mädchen können sich für den Workshop über die Internetseite des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt im Kreis Wesel anmelden. Weitere Informationen: www.kreis-wesel.de/de/kreisverwaltung/runder-tisch-gegen-haeusliche-gewalt-im-kreis-wesel/

