Winter-Wetter im Kreis Wesel: Schneit es am Montagmorgen?

Kreis Wesel Das Wetter im Kreis Wesel bleibt winterlich. Am Montag könnte es sogar schneien. Die aktuellen Vorhersagen für Moers, Dinslaken, Wesel und Co.

Nach der frostigen Woche und dem Blitzeis in der Nacht zum Freitag zeigt sich das Wetter im Kreis Wesel am Wochenende eher grau und trüb. Am Montagmorgen könnte sich das ändern: Denn dann ist laut den aktuellen Vorhersagen (Stand Samstagmittag) sogar etwas Schneefall im Kreisgebiet möglich, jedenfalls ist Niederschlag im Anmarsch und die Temperaturen sollen wieder in Richtung der Nullgradgrenze sinken. Ob es wirklich schneit, ist derzeit allerdings noch etwas unsicher.

Laut Landwirt Hubert Reyers, der als anerkannter Hobby-Meteorologe einen genauen und aktuellen Wetterbericht für den Niederrhein veröffentlicht, sieht es für den Montag derzeit wie folgt aus: „Am Montag erwartet uns Schauerwetter, dabei wechseln sich wenige Auflockerungen mit Regen- oder Schneeregenschauern ab. Die Temperaturen liegen nur bei 0 bis 3 Grad plus. Der kalte und zunehmend böige Wind dreht auf Nordwest.“

Der Deutsche Wetterdienst hält für Nordrhein-Westfalen am Montag im Flachland etwas Schneefall für möglich, der dann später allerdings in Schneeregen oder Regen übergehen könnte. Das Online-Portal „Wetter.com“ prognostiziert für Montagvormittag ebenfalls einige Schneeschauer, beispielsweise für Moers, Dinslaken und Wesel.

