Wo am Niederrhein zum Jahreswechsel Stau drohen kann

Kreis Wesel/Niederrhein Wer zum Jahreswechsel auf den Straßen unterwegs ist, sollte wissen, welche Strecken zu meiden sind. Mit so viel Stau rechnet der ADAC im Kreis.

Der ADAC in NRW rechnet zum Jahreswechsel nur ganz vereinzelt mit Staus und stockendem Verkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. „Silvester war 2022 mit gerade einmal 44 Staumeldungen der stauärmste Tag des Jahres“, weiß ADAC Verkehrsexperte Prof. Dr. Roman Suthold. Auch am Samstag, dem 30. Dezember erwartet der Club eine größtenteils entspannte Verkehrslage auf den NRW-Autobahnen.

Über Neujahr gilt ein deutschlandweites Lkw-Fahrverbot

Die Autobahn Westfalen und die Autobahn Rheinland hatten zudem angekündigt, in den Ferien (21. Dezember 2023 - 5. Januar 2024) auf die kurzfristige Einrichtung von Tagesbaustellen zu verzichten. Ein erhöhtes Staupotenzial haben laut ADAC allerdings weiterhin die bestehenden Sperrungen und Dauerbaustellen mit reduzierten Fahrstreifen.

An Neujahr geht der ADAC ebenfalls von ruhigem Verkehr in NRW aus. In anderen Teilen Deutschlands könnte es zumindest etwas voller werden. In Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland, in Sachsen und Sachsen-Anhalt enden die Ferien. Und für viele Wintersportler endet der Weihnachtsurlaub. Vor allem am Nachmittag und bis zum frühen Abend sind laut ADAC Staus zu erwarten. Zur Erleichterung des Reiseverkehrs gilt am 1. Januar deutschlandweit ein Lkw-Fahrverbot von 0 bis 22 Uhr.

Im benachbarten Ausland sollte man längere Fahrzeit auf den Fernstraßen in die Wintersportgebiete, darunter die Tauernautobahn, Brenner- und Gotthard-Route, einplanen. Dasselbe gilt für die Heimreisestrecken am Ende des langen Wochenendes. An den Grenzen ist mit Wartezeiten zu rechnen. Schwerpunkte der Kontrollen sind dabei die Hauptgrenzübergänge an den Autobahnen.

Die Strecken mit dem größten Staupotenzial, die den Niederrhein betreffen könnten, sind die A1 zwischen Köln und Hamburg, die A2 zwischen Dortmund und Berlin sowie die A3 zwischen Köln und Passau. Eine individuelle Stauprognose mit Angaben zur genauen Tages- und Uhrzeit können Autofahrer über den ADAC Routenplaner unter https://maps.adac.de abrufen.

